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  • Тренер «Рейнджерс» Кайшинья: «Бруну Алвеш – потрясающий игрок. Я бы купил его, Роналду и Месси»

Тренер «Рейнджерс» Кайшинья: «Бруну Алвеш – потрясающий игрок. Я бы купил его, Роналду и Месси»

19 мая 2017, 20:35
4

Главный тренер «Рейнджерс» Педру Кайшинья поделился планами на летнюю трансферную кампанию.

«Бруну Алвеш – потрясающий игрок. Я бы купил его, Криштиану Роналду и Лионеля Месси», – сказал португалец.

Экс-защитник «Зенита» Алвеш в июне 2016 года перешел в «Кальяри» из «Фенербахче» в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне 35-летний футболист забил один гол в 36-ти матчах. Команда занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Серии А. «Рейнджеры» после 37-ми туров чемпионата Шотландии находятся на третьем месте. В апреле «Селтик» досрочно стал чемпионом страны.

Источник: ФК «Рейнджерс»
Шотландия. Плей-офф Рейнджерс Алвеш Бруну
Комментарии (4)
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dok66
1495215842
Чо за вброс ?
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raritet
1495215995
вот уж дудки, назад Трешкина нам не вбагришь.
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Юрэс
1495223397
Он чё , китаец ШТОЛИ! ?.
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ItalianFootball
1495265087
Какой ровный ряд футболистов. Давай и Пеле для полноты абсурда добавим?
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