Тренер «Рейнджерс» Кайшинья: «Бруну Алвеш – потрясающий игрок. Я бы купил его, Роналду и Месси»

Главный тренер «Рейнджерс» Педру Кайшинья поделился планами на летнюю трансферную кампанию.

«Бруну Алвеш – потрясающий игрок. Я бы купил его, Криштиану Роналду и Лионеля Месси», – сказал португалец.

Экс-защитник «Зенита» Алвеш в июне 2016 года перешел в «Кальяри» из «Фенербахче» в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне 35-летний футболист забил один гол в 36-ти матчах. Команда занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Серии А. «Рейнджеры» после 37-ми туров чемпионата Шотландии находятся на третьем месте. В апреле «Селтик» досрочно стал чемпионом страны.