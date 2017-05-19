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    Тренер «Рейнджерс» Кайшинья: «Бруну Алвеш – потрясающий игрок. Я бы купил его, Роналду и Месси»

    Главный тренер «Рейнджерс» Педру Кайшинья поделился планами на летнюю трансферную кампанию.

    «Бруну Алвеш – потрясающий игрок. Я бы купил его, Криштиану Роналду и Лионеля Месси», – сказал португалец.

    Экс-защитник «Зенита» Алвеш в июне 2016 года перешел в «Кальяри» из «Фенербахче» в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне 35-летний футболист забил один гол в 36-ти матчах. Команда занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Серии А. «Рейнджеры» после 37-ми туров чемпионата Шотландии находятся на третьем месте. В апреле «Селтик» досрочно стал чемпионом страны.

    Источник: ФК «Рейнджерс»

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    19.05.2017 20:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 мая 2017, 10:24

      Какой ровный ряд футболистов. Давай и Пеле для полноты абсурда добавим?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 19 мая 2017, 22:49

      Он чё , китаец ШТОЛИ! ?.

      0
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      Рейтинг: +4024

      raritet 19 мая 2017, 20:46

      вот уж дудки, назад Трешкина нам не вбагришь.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 мая 2017, 20:44

      Чо за вброс ?

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