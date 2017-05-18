«Марсель» провел переговоры с «Баварией» по поводу возвращения Рибери

В апреле президент «Марселя» Жак-Анри Эйро встретился с представителями «Баварии» для обсуждения покупки вингера Франка Рибери. Об этом сообщает французское издание Le10Sport. По ходу сезона несколько раз сообщалось о конфликте между 34-летним французом и главным тренером Карло Анчелотти.

В нынешнем сезоне француз поучаствовал в 31-м матче команды, забив четыре гола и отдав 16 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро. В апреле мюнхенский клуб досрочно выиграл чемпионат Германии.

В июле 2007 года Рибери перешел в «Баварию» именно из «Марселя».