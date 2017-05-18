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    «Марсель» провел переговоры с «Баварией» по поводу возвращения Рибери

    В апреле президент «Марселя» Жак-Анри Эйро встретился с представителями «Баварии» для обсуждения покупки вингера Франка Рибери. Об этом сообщает французское издание Le10Sport. По ходу сезона несколько раз сообщалось о конфликте между 34-летним французом и главным тренером Карло Анчелотти.

    В нынешнем сезоне француз поучаствовал в 31-м матче команды, забив четыре гола и отдав 16 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро. В апреле мюнхенский клуб досрочно выиграл чемпионат Германии.

    В июле 2007 года Рибери перешел в «Баварию» именно из «Марселя».

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.05.2017 21:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 19 мая 2017, 00:34

      Пришло время ехать в Китай

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 18 мая 2017, 23:07

      Рановато. Рибери ещё отлично играет. Да и скорее дугласа косту отправят куда подальше

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 21:36

      Если с тренером не срастается , и тебя помнят в бывшей команде , может было бы правильно и вернуться !

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