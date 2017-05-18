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  • «Марсель» провел переговоры с «Баварией» по поводу возвращения Рибери

«Марсель» провел переговоры с «Баварией» по поводу возвращения Рибери

18 мая 2017, 21:16
3

В апреле президент «Марселя» Жак-Анри Эйро встретился с представителями «Баварии» для обсуждения покупки вингера Франка Рибери. Об этом сообщает французское издание Le10Sport. По ходу сезона несколько раз сообщалось о конфликте между 34-летним французом и главным тренером Карло Анчелотти.

В нынешнем сезоне француз поучаствовал в 31-м матче команды, забив четыре гола и отдав 16 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро. В апреле мюнхенский клуб досрочно выиграл чемпионат Германии.

В июле 2007 года Рибери перешел в «Баварию» именно из «Марселя».

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Германия. Бундеслига Марсель Бавария Рибери Франк
Комментарии (3)
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dok66
1495132589
Если с тренером не срастается , и тебя помнят в бывшей команде , может было бы правильно и вернуться !
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SmilingDevil
1495138068
Рановато. Рибери ещё отлично играет. Да и скорее дугласа косту отправят куда подальше
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Gornostay
1495143249
Пришло время ехать в Китай
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