Льоренте настраивается обыграть «Барселону» в финале Кубка Испании

Полузащитник «Алавеса» Маркос Льоренте рассчитывает обыграть «Барселону» в предстоящем финале Кубка Испании.

«Еще с детства я хотел обыгрывать «Барселону». На нее всегда был особенный настрой.

Что касается предстоящего финала, то играть в таком матче – нечто невероятное. Для этого не хватает эмоций. Даже с Месси и Неймаром в составе «Барселона» вряд ли сможет меня чем-то удивить», – сказал Льоренте.

Стоит отметить, что Льоренте принадлежит мадридскому «Реалу», а в «Алавесе» он выступает на правах аренды. Финал Кубка Испании состоится 27 мая.