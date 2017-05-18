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    Льоренте настраивается обыграть «Барселону» в финале Кубка Испании

    Полузащитник «Алавеса» Маркос Льоренте рассчитывает обыграть «Барселону» в предстоящем финале Кубка Испании.

    «Еще с детства я хотел обыгрывать «Барселону». На нее всегда был особенный настрой.

    Что касается предстоящего финала, то играть в таком матче – нечто невероятное. Для этого не хватает эмоций. Даже с Месси и Неймаром в составе «Барселона» вряд ли сможет меня чем-то удивить», – сказал Льоренте.

    Стоит отметить, что Льоренте принадлежит мадридскому «Реалу», а в «Алавесе» он выступает на правах аренды. Финал Кубка Испании состоится 27 мая.

    Источник: Marca

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    18.05.2017 09:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 18 мая 2017, 10:17

      Пожалей барсу, пусть хоть один трофей возьмут в этом сезоне. )))

      0
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      ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne > Павел Буре 18 мая 2017, 14:51

      Эт не реал а барса она последние 10 лет все равно одну трофею возьмет

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 18 мая 2017, 09:53

      Удивить не сможет ведь все давно уже все знают про их возможности. Удивить - нет, а просто забить парочку - да.

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