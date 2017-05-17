РФПЛ. Гол Полоза в ворота «Анжи» вывел «Ростов» на четвертое место

Встреча 29-го игрового дня чемпионата России между «Анжи» и «Ростовом» закончилась победой гостей со счетом 2:1. Голы на счету нападающих Сердара Азмуна и Дмитрия Полоза, вышедших на поле в начале второго тайма. У хозяев забил Александр Прудников. В связи с поражением «Краснодара» в Санкт-Петербурге ростовский клуб вышел на четвертое место в турнирной таблице. Команда из столицы Дагестана по-прежнему занимает 12-ю строчку.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур

Анжи (Махачкала) – Ростов – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Азмун, 61; 0:2 – Полоз, 64; 1:2 – Прудников, 78.

Анжи: Юрченко, Паршивлюк, Фибел, Жиров, Мусалов, Хадарцев (Хубулов, 58), Тетрашвили (Прудников, 73), Гулиев, Яковлев, Будковский, Долгов (Эзатолахи, 67).

Ростов: Медведев, Калачев, Навас, Шимич, Кудряшов, Байрамян (Терентьев, 85), Ерохин, Нобоа, Гацкан, Бухаров (Полоз, 46), Девич (Азмун, 46).

Предупреждения: Тетрашвили, 31; Будковский, 90 – Байрамян, 58; Терентьев, 90+1.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ