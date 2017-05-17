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  • РФПЛ. Гол Полоза в ворота «Анжи» вывел «Ростов» на четвертое место

РФПЛ. Гол Полоза в ворота «Анжи» вывел «Ростов» на четвертое место

17 мая 2017, 21:27
56

Встреча 29-го игрового дня чемпионата России между «Анжи» и «Ростовом» закончилась победой гостей со счетом 2:1. Голы на счету нападающих Сердара Азмуна и Дмитрия Полоза, вышедших на поле в начале второго тайма. У хозяев забил Александр Прудников. В связи с поражением «Краснодара» в Санкт-Петербурге ростовский клуб вышел на четвертое место в турнирной таблице. Команда из столицы Дагестана по-прежнему занимает 12-ю строчку.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур

Анжи (Махачкала) – Ростов – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Азмун, 61; 0:2 – Полоз, 64; 1:2 – Прудников, 78.

Анжи: Юрченко, Паршивлюк, Фибел, Жиров, Мусалов, Хадарцев (Хубулов, 58), Тетрашвили (Прудников, 73), Гулиев, Яковлев, Будковский, Долгов (Эзатолахи, 67).

Ростов: Медведев, Калачев, Навас, Шимич, Кудряшов, Байрамян (Терентьев, 85), Ерохин, Нобоа, Гацкан, Бухаров (Полоз, 46), Девич (Азмун, 46).

Предупреждения: Тетрашвили, 31; Будковский, 90 – Байрамян, 58; Терентьев, 90+1.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи Ростов
Комментарии (56)
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mialkov
1495045762
Ростов, молодцы!!! Болеем, переживаем, верим!!!
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alex1951
1495046094
Ай да Ростов-Папа! Свершилось! Гуляй Ростов,пей Ростов,веселись Ростов! Бердыева напоить и спать уложить, Мужик заслужил отдых!
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Cipolino
1495046368
Ма-ла-цы Рос-тов-цы.
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zico2205
1495046417
МУЖИКИ !!!
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Cipolino
1495046468
Таперичя дажы ничья с Аринбуржцами нас устроит.
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Snerg
1495046786
Ростов в ЛЧ , если при условии , что останется бердыев... а так , если нет ,то уже минус 1 команда не начались даже еврокубки
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Серёга Краснодарский
1495047881
Болел Ростова поздравляю
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FanatSerj
1495049500
Ростов красавчики, но кто за банкет в ЛЕ то платить будет, там то бабла не насыпят. Так что пусть Голубев ищет спонсоров, а то писец же играть на два фронта с двумя запасными на скамейки. Ну еще тур впереди посмотрим, еще гоп рано говорить, хоть теперь уже все от Ростова зависит.
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Krossmen73
1495049699
Ростовчане МОЛОДЦЫ!!!!Что бы не говорили "диванные эксперты" и как бы не поливали грязью, Ростов постепенно вышел из функциональной весенней ямы и делает результат!Теперь главное хорошо отыграть последний тур и думать о будущем.А там,кстати есть над чем думать....Надо сохранить состав,тренера,решить вопросы со спонсорами...В общем дел хватит.И дай Бог чтобы всё срослось!!!Удачи вам дончане!!!
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xapaycm
1495052154
Молодцы, что выиграли! Всё-таки у Терека и Краснодара игры по серьёзнее были. Теперь минимум ничья в Оренбурге и ЛЕ. Еврокубки, как ни крути повод остаться в команде, повод применить спонсоров. Так что, ЛЕ это глоток свежего воздуха для Ростова. Пропускать только много стали, да травмированных много.
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