Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. Гол Полоза в ворота «Анжи» вывел «Ростов» на четвертое место

    Встреча 29-го игрового дня чемпионата России между «Анжи» и «Ростовом» закончилась победой гостей со счетом 2:1. Голы на счету нападающих Сердара Азмуна и Дмитрия Полоза, вышедших на поле в начале второго тайма. У хозяев забил Александр Прудников. В связи с поражением «Краснодара» в Санкт-Петербурге ростовский клуб вышел на четвертое место в турнирной таблице. Команда из столицы Дагестана по-прежнему занимает 12-ю строчку.

    Россия. Премьер-лига. 29-й тур

    Анжи (Махачкала) – Ростов – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Азмун, 61; 0:2 – Полоз, 64; 1:2 – Прудников, 78.

    Анжи: Юрченко, Паршивлюк, Фибел, Жиров, Мусалов, Хадарцев (Хубулов, 58), Тетрашвили (Прудников, 73), Гулиев, Яковлев, Будковский, Долгов (Эзатолахи, 67).

    Ростов: Медведев, Калачев, Навас, Шимич, Кудряшов, Байрамян (Терентьев, 85), Ерохин, Нобоа, Гацкан, Бухаров (Полоз, 46), Девич (Азмун, 46).

    Предупреждения: Тетрашвили, 31; Будковский, 90 – Байрамян, 58; Терентьев, 90+1.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.05.2017 21:27
    Рекомендуем
    Комментарии57
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 12:01

      Ростов молодец! Мужики ! Когда нужно стало - и забивать стали , и очки набирать . Был провал , когда играли на два фронта . Сейчас еще одно очко и в Европу . В прошлом сезоне хорошо пошумели , еще бы в следующем так !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2017, 10:45

      Мои поздравления Ростову! Так держать!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      dedruz 18 мая 2017, 10:11

      респект Ростову

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2336

      den161 18 мая 2017, 08:09

      В оренбурге не проиграть и привет ЛЕ ))))))))))) Всех с победой!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 18 мая 2017, 00:09

      Молодцы, ребятки!! Остался маленький шажок в Оренбурге и ЛЕ..
      Удачи, Ростовушка!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +503

      xapaycm 17 мая 2017, 23:15

      Молодцы, что выиграли! Всё-таки у Терека и Краснодара игры по серьёзнее были. Теперь минимум ничья в Оренбурге и ЛЕ. Еврокубки, как ни крути повод остаться в команде, повод применить спонсоров. Так что, ЛЕ это глоток свежего воздуха для Ростова.
      Пропускать только много стали, да травмированных много.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 17 мая 2017, 22:34

      Ростовчане МОЛОДЦЫ!!!!Что бы не говорили "диванные эксперты" и как бы не поливали грязью, Ростов постепенно вышел из функциональной весенней ямы и делает результат!Теперь главное хорошо отыграть последний тур и думать о будущем.А там,кстати есть над чем думать....Надо сохранить состав,тренера,решить вопросы со спонсорами...В общем дел хватит.И дай Бог чтобы всё срослось!!!Удачи вам дончане!!!

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 мая 2017, 22:31

      Ростов красавчики, но кто за банкет в ЛЕ то платить будет, там то бабла не насыпят.
      Так что пусть Голубев ищет спонсоров, а то писец же играть на два фронта с двумя запасными на скамейки.
      Ну еще тур впереди посмотрим, еще гоп рано говорить, хоть теперь уже все от Ростова зависит.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > FanatSerj 18 мая 2017, 08:46

      В Лиге Европы тоже неплохие бонусы,хотя и не такие как в ЛЧ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > ALeX-161-rus 18 мая 2017, 12:46

      они там начинаются только после прохода первой группы, а это +6 игр.
      С учетом того что у нас их в чемпионате всего 30 (кубок то Ростов сольет) то это серьёзная нагрузка, не под нашу пустую скамейку.
      А вот три места в ЛЧ на следующий год в РПЛ это все же более интересная перспектива и в плане денег и в плане достижений.
      Там то уже и стадион то будет другой под эти матчи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 17 мая 2017, 22:29

      Ёщё-бы оренбург сделать, и в евролиге!!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17802

      ilichkadr 17 мая 2017, 22:09

      Ростов молодца!

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11