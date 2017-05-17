РФПЛ. «Зенит» обыграл «Краснодар», Лунев был заменен после удара о штангу

«Зенит» одержал победу над «Краснодаром» со счетом 1:0 в матче 29-го тура РФПЛ. Гол на счету Артема Дзюбы. Хозяева сохранили третью строчку в турнирной таблице, гостевая сторона опустилась с четвертой на пятую в связи с победой «Ростова» в параллельной встрече.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: Дзюба, 12.

Зенит: Лунев (Лодыгин, 45+2), Кришито, Нету, Смольников, Жирков (Лобмертс, 90+1), Данни, Маурисио (Юсупов, 75), Гарсия, Жулиано, Кокорин, Дзюба.

Краснодар: Синицын, Рамирес, Мартынович, Гранкивст, Петров (Лаборде, 88), Клаэссон, Каборе (Жоаозиньо, 75), Газинский, Мамаев, Перейра (Вандерсон, 57), Смолов.

Предупреждения: Гарсия, 60; Юсупов, 87 – Каборе, 70.

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