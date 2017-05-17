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    РФПЛ. «Зенит» обыграл «Краснодар», Лунев был заменен после удара о штангу

    «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» со счетом 1:0 в матче 29-го тура РФПЛ. Гол на счету Артема Дзюбы. Хозяева сохранили третью строчку в турнирной таблице, гостевая сторона опустилась с четвертой на пятую в связи с победой «Ростова» в параллельной встрече.

    Россия. Премьер-лига. 29-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: Дзюба, 12.

    Зенит: Лунев (Лодыгин, 45+2), Кришито, Нету, Смольников, Жирков (Лобмертс, 90+1), Данни, Маурисио (Юсупов, 75), Гарсия, Жулиано, Кокорин, Дзюба.

    Краснодар: Синицын, Рамирес, Мартынович, Гранкивст, Петров (Лаборде, 88), Клаэссон, Каборе (Жоаозиньо, 75), Газинский, Мамаев, Перейра (Вандерсон, 57), Смолов.

    Предупреждения: Гарсия, 60; Юсупов, 87 – Каборе, 70.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.05.2017 21:25
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 11:59

      Краснодар скатился . Южноамерикосы в самом деле остановились . Пинать их надо ! У Шалимова видимо не получается , мягкий .

      0
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 18 мая 2017, 01:08

      блин, когда вышел Лодыгин, я думал Зениту забьют)
      выздоравливай, Лунёв, продолжай доказывать, что ты мощнее Юрца))

      0
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 17 мая 2017, 22:45

      Шалимов,при всём уважении к его неплохому игроцкому прошлому,на тренера такого клуба как Краснодар никак не тянет...Южноамериканцы в составе поняли что можно особо не напрягаться и денежки стричь.В первые годы когда они ещё были "голодные",латиносы носились и играли как угорелые.Теперь же это бледная тень от того что было...Одна надежда на пацанят из школы Краснодара.Там много талантливых подрастает...Ну а Галицкому нужно срочно искать другого коуча.Пока совсем всё плохо не стало...Клуб ведь очень неплохой,с симпатичной игрой...Ну а Зенит пока на плаву...Но с Луческу тоже нужно что-то решать.

      3
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > 18 мая 2017, 04:50

      Я имел в виду перспективу на будущее.Молодняк необходимо дозированно обкатывать в своём чемпе,а уж потом и в "люди" выпускать...Добротные игроки из воздуха не появятся..Вспомни "пионеротряд Ярцева" или юных Аршавина-Кержакова-Игонина,которых тренеры не побоялись подтянуть в основу.Да,будет остев,но те кто выживет и будет основа для команды.А надеяться на Бразилию,"где много диких обезьян"глупо...

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 17 мая 2017, 22:01

      Зенит победил с минимальным счетом- удовлетворения от игры почти нет, остались в зоне ЛЕ, с упорством лучшего применения играли Нету и Кокорин, почему-то Ломбертса выпустили на минутку, а ведь это его последний матч в Питере-ему нужно было дать хоть тайм отыграть перед своими болельщиками!Лунев получил травму-скорейшего выздоровления!
      Одним словом, грустно!

      2
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      Рейтинг: +83

      monkey1958 17 мая 2017, 21:55

      Шалимова убирать преждевременно. Хороший тренер.

      0
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский > monkey1958 17 мая 2017, 22:02

      А Вы не его засланный казачок

      0
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > monkey1958 17 мая 2017, 22:15

      Согласен, Шалимову нужно дать еще время, а вот Луческу уже точно уволят-в ЛЧ Зенит не проходит уже второй год!

      -1
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      Рейтинг: +83

      monkey1958 17 мая 2017, 21:53

      Какая травма у Лунева? Он нужен сборной! ЗДОРОВЬЯ!

      1
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > monkey1958 18 мая 2017, 15:03

      Сегодня прочитал:У Андрея травма коленного сустава, пропустит около недели

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 17 мая 2017, 21:42

      ТЕПЕРЬ ШАЛИМОВА УБЕРУТ? ОН НАДЕЮСЬ ВСЕМ ВСЕ ТЕПЕРЬ ДОКАЗАЛ? ИЛИ ДАДИМ ПОРАБОТАТЬ?

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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский > Krasnodar 123 17 мая 2017, 21:59

      Не думаю что уберет его. Шалимова гнать в шею нужно было 10 -15 туров назад. Болел Ростова поздравляю с европой

      2
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      Рейтинг: +17802

      ilichkadr > Krasnodar 123 17 мая 2017, 22:07

      Надо дать поработать!

      -1
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