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  • РФПЛ. «Зенит» обыграл «Краснодар», Лунев был заменен после удара о штангу

РФПЛ. «Зенит» обыграл «Краснодар», Лунев был заменен после удара о штангу

17 мая 2017, 21:25
13

«Зенит» одержал победу над «Краснодаром» со счетом 1:0 в матче 29-го тура РФПЛ. Гол на счету Артема Дзюбы. Хозяева сохранили третью строчку в турнирной таблице, гостевая сторона опустилась с четвертой на пятую в связи с победой «Ростова» в параллельной встрече.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: Дзюба, 12.

Зенит: Лунев (Лодыгин, 45+2), Кришито, Нету, Смольников, Жирков (Лобмертс, 90+1), Данни, Маурисио (Юсупов, 75), Гарсия, Жулиано, Кокорин, Дзюба.

Краснодар: Синицын, Рамирес, Мартынович, Гранкивст, Петров (Лаборде, 88), Клаэссон, Каборе (Жоаозиньо, 75), Газинский, Мамаев, Перейра (Вандерсон, 57), Смолов.

Предупреждения: Гарсия, 60; Юсупов, 87 – Каборе, 70.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар
Комментарии (13)
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Krasnodar 123
1495046543
ТЕПЕРЬ ШАЛИМОВА УБЕРУТ? ОН НАДЕЮСЬ ВСЕМ ВСЕ ТЕПЕРЬ ДОКАЗАЛ? ИЛИ ДАДИМ ПОРАБОТАТЬ?
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monkey1958
1495047202
Какая травма у Лунева? Он нужен сборной! ЗДОРОВЬЯ!
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monkey1958
1495047310
Шалимова убирать преждевременно. Хороший тренер.
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ZENIT-59
1495047673
Зенит победил с минимальным счетом- удовлетворения от игры почти нет, остались в зоне ЛЕ, с упорством лучшего применения играли Нету и Кокорин, почему-то Ломбертса выпустили на минутку, а ведь это его последний матч в Питере-ему нужно было дать хоть тайм отыграть перед своими болельщиками!Лунев получил травму-скорейшего выздоровления! Одним словом, грустно!
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Krossmen73
1495050315
Шалимов,при всём уважении к его неплохому игроцкому прошлому,на тренера такого клуба как Краснодар никак не тянет...Южноамериканцы в составе поняли что можно особо не напрягаться и денежки стричь.В первые годы когда они ещё были "голодные",латиносы носились и играли как угорелые.Теперь же это бледная тень от того что было...Одна надежда на пацанят из школы Краснодара.Там много талантливых подрастает...Ну а Галицкому нужно срочно искать другого коуча.Пока совсем всё плохо не стало...Клуб ведь очень неплохой,с симпатичной игрой...Ну а Зенит пока на плаву...Но с Луческу тоже нужно что-то решать.
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Йогурт Мэн
1495058912
блин, когда вышел Лодыгин, я думал Зениту забьют) выздоравливай, Лунёв, продолжай доказывать, что ты мощнее Юрца))
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dok66
1495097956
Краснодар скатился . Южноамерикосы в самом деле остановились . Пинать их надо ! У Шалимова видимо не получается , мягкий .
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