Дисквалификация Начо отменена, защитник может сыграть против «Сельты»

Защитник «Реала» Начо сможет принять участие перенесенном матче 21-го тура Примеры с «Сельтой». Испанская федерация футбола отменила дисквалификацию 27-летнего футболиста.

Напомним, что испанец был дисквалифицирован на один матч чемпионата после того, как получил пятую желтую карточку в сезоне в игре с «Севильей» (4:1).

Руководство мадридского клуба обжаловало данное решение.

Матч «Сельта» – «Реал» пройдет сегодня в Виго и начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.