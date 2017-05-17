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    Дисквалификация Начо отменена, защитник может сыграть против «Сельты»

    Защитник «Реала» Начо сможет принять участие перенесенном матче 21-го тура Примеры с «Сельтой». Испанская федерация футбола отменила дисквалификацию 27-летнего футболиста.

    Напомним, что испанец был дисквалифицирован на один матч чемпионата после того, как получил пятую желтую карточку в сезоне в игре с «Севильей» (4:1).

    Руководство мадридского клуба обжаловало данное решение.

    Матч «Сельта» – «Реал» пройдет сегодня в Виго и начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Marca

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    17.05.2017 15:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      CMRDSA 17 мая 2017, 20:21

      Красавцы

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