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    Каррера: «Романцев? Поговорю с ним, когда он выучит итальянский»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слова бывшего наставника красно-белых Олега Романцева, который заявил, что не будет общаться с итальянским специалистом до тех пор, пока тот не выучит русский язык.

    Каррера дал понять, что начнет изучать русский язык этим летом.

    – Знаете ли вы Олега Романцева?

    – Да.

    – В начале сезона он сказал, что не будет с вами общаться, пока вы не выучите русский…

    – Я ему ответил. Когда он выучит итальянский, я тоже с ним поговорю.

    – Как далеко вы продвинулись в изучении русского языка?

    – Изъясняться я пока не могу. Но какие-то фразы, выражения мне известны. (Говорит по-русски.) Здравствуйте, добрый вечер.

    Русский – очень сложный язык для итальянцев. Но обещаю, что после отпуска начну изучать его. Тогда начну понимать, что вы тут плохого говорите про «Спартак».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.05.2017 12:23
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    Комментарии32
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    • ...
      Рейтинг: +383

      VASoMeat 17 мая 2017, 19:15

      Каррера - мужик с юмором))

      1
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      Рейтинг: +125

      КВ 30 17 мая 2017, 17:02

      Ты чего тонкого курнул, вот это тебя шибануло.

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 17 мая 2017, 16:33

      КАРРЕРА: "ПОГОВОРЮ С РОМАНЦЕВЫМ, КОГДА ОН ВЫУЧИТ ИТАЛЬЯНСКИЙ"???
      Нет, уж! НЕ ДОЖДЁШСЯ!!!
      Пусть Каррера учит РУССКИЙ!!!
      Это Каррера должен учить русский, а не Романцев итальянский!!!
      А потом Романцеву не о чём говорить с Каррерой!
      Потому как Романцев, по уровню тренерского МАСТЕРСТВА, стоит намного ВЫШЕ Карреры!!!
      Каррера в Спартаке - НОЛЬ!!!
      Всю работу в Спартаке сделали судьи.
      Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака!!!
      А всю предсезонную подготовку провёл Аленичев и его тренерский штаб!
      Каррера ПРИПИСЫВАЕТ себе ДУТЫЕ скандальные судейские "победы" имени Будогосского и Мутко!!!
      Это Будогосский и Мутко закрыли свои БЕСТЫЖИЕ глаза на судейский произвол в пользу Спартака и помогли Спартаку, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, занять первое место в чемпионате.
      Червиченко мастерски и профессионально ИЗОБЛИЧИЛ Федуна, Карреру и СКАНДАЛЬНОЕ тухлое чемпионство Спартака, а так же судейский ПРОИЗВОЛ Будогосского в пользу Спартака!!!
      Червиченко МОЛОДЕЦ - опустил Спартак ниже скандального судейского ПЛИНТУСА!
      Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!!
      А вспомните недавнюю игру Спартака на выезде с Ростовом - полный ПРОВАЛ Карреры и Спартака при честном судействе!
      Спартак, ЧЕСТНО и без помощи судейства, не может стать первым.
      Посмотрели бы вы тогда, какой БЛЕДНЫЙ вид имел бы Каррера при таком заслуженном поражении "Спартака" от Зенита, Ростова и других команд!!!
      Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство.
      Это стало уже ПОЗОРОМ "Спартака", когда за счёт предвзятого судейства и работы с судьями они КРАДУТ очки у соперников на протяжении всего сезона 2016/2017!
      В первом круге Спартак УКРАЛ у соперников - 11 очков!!! благодаря судьям, а во втором ещё девять!
      Спартак, ЧЕСТНО и без помощи судейства, не может стать первым.
      Спартак сейчас, при честном и объективном судействе, был бы только ЧЕТВЁРТЫМ!
      Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство.
      Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться???
      Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!!
      Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл.
      И чем быстрее, тем лучше!
      Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу!
      Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против!
      ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов.
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
      Единственный ВЫХОД - это надо и СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      При видеоповторах, Спартак никогда не будет ПЕРВЫМ!
      Вот чего БОЛЬШЕ всего боятся арбитры и Федун!!!
      Они не хотят введения видео повторов!
      Потому что видео повторы уничтожат коррупционную лавочку Федуна и Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!!!

      -3
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      Рейтинг: +41

      Федоренко > Popularov 17 мая 2017, 17:51

      Вот не лень вам это все писать было.... Такая простыня. Кошмар. И главное, абсолютно пшиковая в своей природе

      2
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      ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 > Popularov 17 мая 2017, 18:50

      Во тебя колбасит.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3795

      serppion > Popularov 18 мая 2017, 12:25

      Да, да, да! И не забудь раздать патроны.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 17 мая 2017, 14:51

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      Каррера добился того, что всякие там романцевы и аленичевы вынуждены теперь помалкивать. Так что какая разница, знает он русский язык или нет. Говорить то не с кем из этой бравой компании )

      -4
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      Рейтинг: +74

      telepuzoooo > APchelov 17 мая 2017, 16:04

      Ты явно необразованный бомжатский высер!!! И чего же такого добился Каррера, чего не добился Романцев? Я болельщик ЦСКА и мне по большому счёту все равно на эту новость, но ты такое дерьмо написал от которого блевать тянет

      3
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      ...
      Рейтинг: +2389

      serglider > telepuzoooo 17 мая 2017, 16:36

      Вопрос не что добился Романцев, а когда! В 90-е практически все российские футбольные клубы, разве кроме Спартака, ели выживали... Зарплаты игроков смешные, в лучшем случае третьесортные легионеры, о забугорных топ тренерах даже и не мечтали... Вот тогда Романцев был "король", правда только в российском чемпионате в еврокубках и на посту тренера сборной дела шли не лучшим образом, как только в клубы-конкуренты стали приходить богатые хозяева и состовлять серьезную конкуренцию Спартаку, Романцев банально продал прихватизированный им клуб за кучу бабла)))) всем окончательно стало понятно, что Романцев заурядный "тренеришко")))

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      ...
      Рейтинг: +74

      telepuzoooo > serglider 17 мая 2017, 16:52

      В данном контексте именно чего добился Романце, я же отвечал на вопрос. А уж когда это было это уже не важно. На каждый период времени есть свои достижения не только касаемо футбола. Сейчас и спортивная медицина другая и уровень подготовки и методики тренировок. В начале 90 и мобил не было в России. И то что каррера выиграл чемпионат России это не говорит о том что он прям добился чего то такого в своё тренерской карьере. В любом случае какой он тренер, покажут ледующие сезоны. Лестер тоже выиграл АПЛ, а где сейчас лестер по итогам второго сезона? Так что ели каррера будет стабильно попадать хотя бы в еврокубки то да можно будет говорить что он добивается успеха с командой.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov > telepuzoooo 17 мая 2017, 17:16

      Стоило только пальцем ткнуть, и московское говно хлынуло фонтаном )))

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      Рейтинг: +752

      alex1004 > serglider 17 мая 2017, 18:37

      В еврокубках без сколь либо серьезных финансовых вливаний и практически без легионеров, Романцев если что доходил до полуфиналов всех европейских кубков в том числе и в Кубке Чемпионов. Со сборной он стабильно отбирался в финальную часть ЧМ и ЧЕ. Один раз не пошел, поскольку первые три игры в отборе завалил Бышевец. Ситуация в том отборе, на момент его назначения была безнадежная, но победив действующих чемпионов мира французов на их поле, и одержав еще пять побед Романцев почти вывел сборную на ЧЕ, только нелепый гол который пропустил Филимонов не позволил это сделать. Вообще во всех отборочных играх при Романцеве сборная потерпела только одно поражение. Сейчас о таком можно мечтать??? Что касается финальных турниров, то да, ему они удавались не очень.

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      Рейтинг: +2389

      serglider > alex1004 19 мая 2017, 00:42

      Все уже наверное забыли как в 2001 году он "освободил" место тренера для Ярцева, решив, что Спартаку не быть чемпионом? Но талантливая спартаковская молодежь вопреки его прогнозам ввязалась в борьбу за трофей и он быстро "перекрасился" в тренера и сезон Спартак уже доигрывал с двумя "главными" тренерами))) Сегодня Аленичев и Титов "щемятся" в число "причастных" к чемпионству Спартака что бы получить заветную медальку, дело "наставника" живет и прирастает)))

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      Рейтинг: +752

      alex1004 > serglider 19 мая 2017, 09:38

      Ох и сложно спорить с человеком который помнит события с ошибкой в пять лет. :)
      Да, дело отчасти имело место быть. Шел 1996 год. Спартак после триумфальной осени 1995 г. в ЛЧ под руководством Романцева (шесть игр, шесть побед), распродала свою основу. Время тогда было такое, газпромы нас не спонсировали, приходилось зарабатывать продажей игроков.
      Параллельно осенью 1995 года сборная России, так-же под руководством Романцева триумфально закончила отбор на ЧЕ, заняв в свой группе первое место одержав в десяти играх восемь побед и две сведя вничью, с общей разницей забитых и пропущенных мячей 34-5.
      В финальной части ЧЕ сборная России попала в так называемую "группу смерти", вместе с Германией, Италией и Чехией. Чтобы лучше понимать силу команд на тот момент можно привести рейтинг ФИФА на апрель 1996 года. 1. Бразилия. 2. Германия. 3. Россия!!! 4. Италия. ... 10. Чехия. Представьте только на минутку, Россия, третья в мире и вторая в Европе и сравните с сегодняшним рейтингом.
      РФС решает, что сборной нужен освобожденный тренер и в этой ситуации ставит Романцева перед выбором, или сборная, или клуб. Романцев оставаясь владельцем и президентом клуба, назначает главным тренером Ярцева, а сам уходит в сборную.
      После не удачной финальной части ЧЕ, Романцев уходит из сборной. Главным тренером Спартака до конца сезона остается Ярцев. Большую часть оставшихся игр в ЧР, Ярцев сам находится на тренерском мостике, Романцев помогает ему только в золотом матче с Аланией, и возможно еще в одной-двух играх до этого (сейчас точно не помню). Насколько помню сделано это было именно по просьбе самого Ярцева. Но это не суть важно. Официально тренером чемпионом стал Ярцев и только Ярцев. Если Романцев и получил медаль за тот чемпионат, то исключительно как президент клуба. Да Романцев как тренер Спартака, девятикратный чемпион. Один раз чемпион СССР (1989) и восьмикратный чемпион России. К чемпионству 1996 он ни как не примазывался.
      В это время в сборной... Освобожденный тренер Борис Игнатьев, не смог пройти отбор на ЧМ 1998 года, на отбор к ЧЕ назначают Анатолия Бышевца, который безобразно сливает ряд товарищеских матчей, но хуже того проигрывает три из трех отборочных матча к ЧЕ 2000 (Франции, Украине и Исландии). В этой ситуации РФС вновь назначает Романцева на пост главного тренера сборной, согласившись на его совмещение. Задача выйти в финальную часть ЧЕ 2000 перед ним не ставиться, поскольку на это имеются лишь теоретические шансы, т.е. надо побеждать в оставшихся семи матчах, один из которых с действующим чемпионом мира Францией на ее поле. Не смотря на это Романцев со своей командой почти совершил чудо, только нелепый гол Филимонова не позволил стать сказке былью. Тем не менее матч с Францией на ее поле, на ряду с матчем против Голландии на ЧЕ 2008 под руководством Хиддинка, стал величайшим в истории современной России.
      Отбор к ЧМ 2002 Россия под руководством Романцева уверенно выиграла. Во время подготовки к финальной части ЧМ 2002 межу Романцевым и Колосковым (председатель РФС) назревал конфликт. На товарищеский матч, если не ошибаюсь с Эстонией, Романцев возил сборную за свои деньги!!! Да, потом ему деньги вернули, но факт остается фактом. Может ли тренер в такой ситуации когда РФС просто наплевать на сборную, полноценно подготовить команду? Да, финальная часть опять Романцевым была проведена не лучшим образом, его это вина, или вина РФС можно только гадать. Но факт остается фактом, следующего выхода в финальную часть ЧМ без Романцева нам пришлось ждать целых 12 лет. Когда Капелло работая по многомиллионному контракту сделал то-же, что и Романцев делал отчасти за свои деньги, а именно вывел сборную России в финальную часть ЧМ и не удачно выступил в финальном турнире.

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      Рейтинг: +2389

      serglider > alex1004 19 мая 2017, 13:19

      Соглашусь, что я спустя два десятка лет напутал в датах и фактах! Хотя мое мнение о Романцеве-тренере не на йоту не изменилось. Романцев был "велик" в соперничестве с "полудворовым" командами и сборными стоящими рангом ниже чем российская сборная, за исключением матча с Францией, в противном случае, что мешало ему мешало продолжить тренерскую карьеру и сегодня в свои 63 года иметь многомиллионный контракт в качестве тренера, как тот же Гус, Адвокат, Луческу, Раньери? Религия не позволяет? Лично мое мнение, он понял что на этом уровне конкуренции как тренер он "пустышка", вот и рождаются нелепые оправдания в духе "не повезло", "неудачно", "многомиллионные контракты", "то и это время". Кто хочет и умеет - тот делает, кто не умеет - лепит смешные оправдания...

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 17 мая 2017, 14:24

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      Каррера может и в шутку ответил, а Романцев видимо серьезно говорил - гнилой человечишка.. Вместо того, чтобы поздравить, начинает строить из себя великого и ужасного..

      -4
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      Рейтинг: +752

      alex1004 > mihail200606 17 мая 2017, 15:20

      Романцев говорил это осенью, когда Карреру только назначили главным тренером, да и то в шутку, о чем он сразу и заявил. Просто журналисты про те слова вспомнили сейчас.

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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > mihail200606 17 мая 2017, 15:58

      гнилой человечишка это ты даун. сначало сделай в этой жизни что - нибудь хорошее, потом вафельник сможешь раскрывать. а пока, что ты тухлый ублюдок и петушара.

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 > Dmitriy 71 17 мая 2017, 20:30

      уважаемый, я хорошего людям сделал навреняка побольше твоего...
      ну а судя по стилю общения - ты типичное спартаковское быдло... у вас там процентов 90 таких.

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 17 мая 2017, 13:49

      Как бы Каррере вообще не нужно будет изучать русский после следующего сезона)

      1
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      Рейтинг: +160

      виктоша 17 мая 2017, 13:48

      Шутники. Но русский бы знать не мешало, хотя бы в общих чертах. Вон Идову из Амкара, например, по-нашенски лучше меня говорит, даром что черный. Так и играет всегда без замен - доверие к нему.

      0
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      Рейтинг: +447

      alexidj 17 мая 2017, 13:39

      Журналисты как всегда..Массимо с юмором ответил и звучало все совсем не так как преподносится..чую после этих провокация СМИ больше не услышит откровенного интервью от Карреры..

      2
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      Рейтинг: +798

      Vepras 17 мая 2017, 13:16

      Все дело с какой целью учить языки, Каррера может чему-то дельному научить Романцева в футболе, а он только "давай наливай" и паре-тройке русских матов.

      2
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      Рейтинг: +3136

      m40 17 мая 2017, 12:55

      На самом деле он должен делать то, что написано в контракте. Если написано: выучить язык; то пусть учит. А не написано, то не обязательно, главное что результат дает. Ну а вообще подкупает когда игроки и тренеры начинают говорить по-русски. Петреску вот обратный пример

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