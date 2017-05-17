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  • Каррера: «Романцев? Поговорю с ним, когда он выучит итальянский»

Каррера: «Романцев? Поговорю с ним, когда он выучит итальянский»

17 мая 2017, 12:23
37

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слова бывшего наставника красно-белых Олега Романцева, который заявил, что не будет общаться с итальянским специалистом до тех пор, пока тот не выучит русский язык.

Каррера дал понять, что начнет изучать русский язык этим летом.

– Знаете ли вы Олега Романцева?

– Да.

– В начале сезона он сказал, что не будет с вами общаться, пока вы не выучите русский…

– Я ему ответил. Когда он выучит итальянский, я тоже с ним поговорю.

– Как далеко вы продвинулись в изучении русского языка?

– Изъясняться я пока не могу. Но какие-то фразы, выражения мне известны. (Говорит по-русски.) Здравствуйте, добрый вечер.

Русский – очень сложный язык для итальянцев. Но обещаю, что после отпуска начну изучать его. Тогда начну понимать, что вы тут плохого говорите про «Спартак».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег Каррера Массимо
Комментарии (37)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Mahone
1495013267
Ну конечно смешно,Романцев итальянский никогда не сможет выучить,уважай старейшину спартаковца!!!!!!!!!
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slavа0508
1495013596
Журналюги выдернут вразу и сразу раздувают из мухи слона
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David_Fio
1495013731
Учить ты должен русский, а не он итальянский, т.к. тебе платят и работаешь ты в России, а не Романцев в Италии!
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serppion
1495014524
Каррера ответил достойно. А впечатление такое, будто он нагадил на могилу...
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xColaz
1495014556
Норм юмор) Между строк - "Не хочу говорить с Романцевым. Cкорее он выучит итальянский, чем я с ним поговорю"
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Vepras
1495016211
Все дело с какой целью учить языки, Каррера может чему-то дельному научить Романцева в футболе, а он только "давай наливай" и паре-тройке русских матов.
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alexidj
1495017557
Журналисты как всегда..Массимо с юмором ответил и звучало все совсем не так как преподносится..чую после этих провокация СМИ больше не услышит откровенного интервью от Карреры..
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mihail200606
1495020272
Каррера может и в шутку ответил, а Романцев видимо серьезно говорил - гнилой человечишка.. Вместо того, чтобы поздравить, начинает строить из себя великого и ужасного..
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APchelov
1495021900
Каррера добился того, что всякие там романцевы и аленичевы вынуждены теперь помалкивать. Так что какая разница, знает он русский язык или нет. Говорить то не с кем из этой бравой компании )
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Popularov
1495028024
КАРРЕРА: "ПОГОВОРЮ С РОМАНЦЕВЫМ, КОГДА ОН ВЫУЧИТ ИТАЛЬЯНСКИЙ"??? Нет, уж! НЕ ДОЖДЁШСЯ!!! Пусть Каррера учит РУССКИЙ!!! Это Каррера должен учить русский, а не Романцев итальянский!!! А потом Романцеву не о чём говорить с Каррерой! Потому как Романцев, по уровню тренерского МАСТЕРСТВА, стоит намного ВЫШЕ Карреры!!! Каррера в Спартаке - НОЛЬ!!! Всю работу в Спартаке сделали судьи. Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака!!! А всю предсезонную подготовку провёл Аленичев и его тренерский штаб! Каррера ПРИПИСЫВАЕТ себе ДУТЫЕ скандальные судейские "победы" имени Будогосского и Мутко!!! Это Будогосский и Мутко закрыли свои БЕСТЫЖИЕ глаза на судейский произвол в пользу Спартака и помогли Спартаку, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, занять первое место в чемпионате. Червиченко мастерски и профессионально ИЗОБЛИЧИЛ Федуна, Карреру и СКАНДАЛЬНОЕ тухлое чемпионство Спартака, а так же судейский ПРОИЗВОЛ Будогосского в пользу Спартака!!! Червиченко МОЛОДЕЦ - опустил Спартак ниже скандального судейского ПЛИНТУСА! Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!! А вспомните недавнюю игру Спартака на выезде с Ростовом - полный ПРОВАЛ Карреры и Спартака при честном судействе! Спартак, ЧЕСТНО и без помощи судейства, не может стать первым. Посмотрели бы вы тогда, какой БЛЕДНЫЙ вид имел бы Каррера при таком заслуженном поражении "Спартака" от Зенита, Ростова и других команд!!! Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство. Это стало уже ПОЗОРОМ "Спартака", когда за счёт предвзятого судейства и работы с судьями они КРАДУТ очки у соперников на протяжении всего сезона 2016/2017! В первом круге Спартак УКРАЛ у соперников - 11 очков!!! благодаря судьям, а во втором ещё девять! Спартак, ЧЕСТНО и без помощи судейства, не может стать первым. Спартак сейчас, при честном и объективном судействе, был бы только ЧЕТВЁРТЫМ! Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство. Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться??? Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Единственный ВЫХОД - это надо и СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! При видеоповторах, Спартак никогда не будет ПЕРВЫМ! Вот чего БОЛЬШЕ всего боятся арбитры и Федун!!! Они не хотят введения видео повторов! Потому что видео повторы уничтожат коррупционную лавочку Федуна и Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!!!
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