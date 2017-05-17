Каррера: «Романцев? Поговорю с ним, когда он выучит итальянский»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слова бывшего наставника красно-белых Олега Романцева, который заявил, что не будет общаться с итальянским специалистом до тех пор, пока тот не выучит русский язык.

Каррера дал понять, что начнет изучать русский язык этим летом.

– Знаете ли вы Олега Романцева?

– Да.

– В начале сезона он сказал, что не будет с вами общаться, пока вы не выучите русский…

– Я ему ответил. Когда он выучит итальянский, я тоже с ним поговорю.

– Как далеко вы продвинулись в изучении русского языка?

– Изъясняться я пока не могу. Но какие-то фразы, выражения мне известны. (Говорит по-русски.) Здравствуйте, добрый вечер.

Русский – очень сложный язык для итальянцев. Но обещаю, что после отпуска начну изучать его. Тогда начну понимать, что вы тут плохого говорите про «Спартак».