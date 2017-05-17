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    Венгер: «Мы уже забирались на нужное место в последнем туре»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подвел итоги матча 34-го тура АПЛ против «Сандерленда» (2:0). По мнению специалиста, команда не утратила шансы на попадание в четверку.

    «Мы много били по воротам, сохраняли спокойствие. Команда была подавлена от того, что не удалось забить в первом тайме. Впереди еще есть игра, для того, чтобы набрать необходимое количество очков. Мы уже забирались на нужное место в последнем туре. После матчей с «Баварией» у нас был сложный отрезок, было тяжело восстановиться. С другой стороны, это был хороший психологический тест, и мы правильно отреагировали», – сказал Венгер.

    «Арсенал» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.

    Источник: BBC

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    17.05.2017 00:34
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +6913

      батог 18 мая 2017, 21:14

      С тобой выше 5-го хрен когда будет....

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 17 мая 2017, 18:36

      еще нужно эвертон выйграть да и ливерка не проиграет я за то чтобы в лч был ливерпуль а не арсенал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Tigerss 19 мая 2017, 19:10

      я болею за мю а не арсенал да Тьерри Анри мне нравится как игрок но ник нет от него

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 мая 2017, 16:29

      Будете (и это просто удача! ) в ЛЕ . На ЛЧ даже не смотрите , не сейчас . !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 17 мая 2017, 12:04

      Посмотрел игру и чуть не расплакался от ущербности

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 17 мая 2017, 08:32

      Удачи!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 17 мая 2017, 06:40

      Нужное место))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 17 мая 2017, 06:12

      Похоже в этот раз действительно мимо ЛЧ!
      Хотя это АПЛ, поглядим!

      0
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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 17 мая 2017, 05:04

      Не в этот раз

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 17 мая 2017, 05:03

      шансов у Арсенала не много, т.к. Ливерпуль на своем поле вряд ли упустит путевку в ЛЧ. Так что играть Арсеналу в ЛЕ...

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 17 мая 2017, 03:35

      мда.... Разброд в команде и в голове у тренера..

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