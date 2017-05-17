Венгер: «Мы уже забирались на нужное место в последнем туре»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подвел итоги матча 34-го тура АПЛ против «Сандерленда» (2:0). По мнению специалиста, команда не утратила шансы на попадание в четверку.

«Мы много били по воротам, сохраняли спокойствие. Команда была подавлена от того, что не удалось забить в первом тайме. Впереди еще есть игра, для того, чтобы набрать необходимое количество очков. Мы уже забирались на нужное место в последнем туре. После матчей с «Баварией» у нас был сложный отрезок, было тяжело восстановиться. С другой стороны, это был хороший психологический тест, и мы правильно отреагировали», – сказал Венгер.

«Арсенал» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.