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  • Венгер: «Мы уже забирались на нужное место в последнем туре»

Венгер: «Мы уже забирались на нужное место в последнем туре»

17 мая 2017, 00:34
17

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подвел итоги матча 34-го тура АПЛ против «Сандерленда» (2:0). По мнению специалиста, команда не утратила шансы на попадание в четверку.

«Мы много били по воротам, сохраняли спокойствие. Команда была подавлена от того, что не удалось забить в первом тайме. Впереди еще есть игра, для того, чтобы набрать необходимое количество очков. Мы уже забирались на нужное место в последнем туре. После матчей с «Баварией» у нас был сложный отрезок, было тяжело восстановиться. С другой стороны, это был хороший психологический тест, и мы правильно отреагировали», – сказал Венгер.

«Арсенал» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Арсенал Сандерленд Венгер Арсен
Комментарии (17)
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Superviser77
1494981316
мда.... Разброд в команде и в голове у тренера..
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Petrak86
1494986629
шансов у Арсенала не много, т.к. Ливерпуль на своем поле вряд ли упустит путевку в ЛЧ. Так что играть Арсеналу в ЛЕ...
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liverpool19861986
1494986643
Не в этот раз
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Томь вперёд
1494990726
Похоже в этот раз действительно мимо ЛЧ! Хотя это АПЛ, поглядим!
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Михаил Шевченко
1494992428
Нужное место))))
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Docentusa
1494999176
Удачи!!!
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евгений сергеевичч
1495011870
Посмотрел игру и чуть не расплакался от ущербности
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dok66
1495027763
Будете (и это просто удача! ) в ЛЕ . На ЛЧ даже не смотрите , не сейчас . !
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anri1703
1495035396
еще нужно эвертон выйграть да и ливерка не проиграет я за то чтобы в лч был ливерпуль а не арсенал
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батог
1495131295
С тобой выше 5-го хрен когда будет....
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