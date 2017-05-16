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    Масалитин: «Нормально отношусь к возможному возвращению Мусы в ЦСКА. Глядишь, и возвращение Думбия не за горами»

    Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением относительно возможного возвращение в стан армейцев нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы.

    – Как восприняли информацию о том, что летом ЦСКА может арендовать у «Лестера» Мусу?

    – Я не удивлен. Это в духе ЦСКА. Армейцы уже не раз возвращали Вагнера Лав, была история с Думбия. Логика просматривается. Зачем искать новых нападающих, идти на риск, когда можно взять проверенных форвардов? Мусе не потребуется время на адаптацию, он ко всему в России готов.

    В общем, вы положительно относитесь к такому повороту событий?

    – Нормально. А там, глядишь, не за горами и возвращение Думбия (смеется).

    – Допустим, летом Муса возвращается в ЦСКА. Вам будет обидно, если молодой, талантливый Чалов вновь сядет на лавку?

    – А почему вы так уверены, что Муса вытеснит Чалова? Не факт, что это произойдет. Еще посмотрим, в каком состоянии вернется африканец. Может быть, совсем разобранным. А Чалов сейчас на ходу, мотивирован, рвет и мечет. Понятно, что Муса опытнее, но, на мой взгляд, нужно делать ставку на своих воспитанников. По мастерству Чалов уступает пока Мусе, но это все дело наживное.

    Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.05.2017 23:20
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +15

      мяч квадратный 17 мая 2017, 12:17

      А Ваня Лав сейчас лучший бомбардир турции. Можно и его вернуть.Только у Гинера на него денег нет.

      0
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      Рейтинг: +113

      Медвепут великий 17 мая 2017, 09:16

      Гинер их всех продаст. Потом купит и опять продаст, но уже дороже.
      Старый еврей всех наипет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +840

      vovan55 17 мая 2017, 07:29

      бред какой-то ...

      1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 17 мая 2017, 05:18

      скорее в Китай он уедет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 17 мая 2017, 04:57

      Вроде как надо думать вперёд.

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 17 мая 2017, 01:46

      Пусть возвращаются все трое, ничего плохого вспомнить о них не могу, вот только что демарш Лава в Китай в разгаре сезона...

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      Рейтинг: +364

      neofizer 17 мая 2017, 00:25

      только за.

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      Рейтинг: +459

      77SAM 17 мая 2017, 00:21

      да пусть играет....

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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 17 мая 2017, 00:19

      А там, глядишь, не за горами и возвращение самого Масалитина! Только возникает вопрос - на х.??? Вперед надо смотреть, а не оглядываться назад. Время вчерашних героев уходит, уходит безвозвратно. И это правильно.

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 17 мая 2017, 00:12

      Глядишь и Газзаев заиграет.....

      2
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