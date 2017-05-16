Масалитин: «Нормально отношусь к возможному возвращению Мусы в ЦСКА. Глядишь, и возвращение Думбия не за горами»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением относительно возможного возвращение в стан армейцев нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы.

– Как восприняли информацию о том, что летом ЦСКА может арендовать у «Лестера» Мусу?

– Я не удивлен. Это в духе ЦСКА. Армейцы уже не раз возвращали Вагнера Лав, была история с Думбия. Логика просматривается. Зачем искать новых нападающих, идти на риск, когда можно взять проверенных форвардов? Мусе не потребуется время на адаптацию, он ко всему в России готов.

– В общем, вы положительно относитесь к такому повороту событий?

– Нормально. А там, глядишь, не за горами и возвращение Думбия (смеется).

– Допустим, летом Муса возвращается в ЦСКА. Вам будет обидно, если молодой, талантливый Чалов вновь сядет на лавку?

– А почему вы так уверены, что Муса вытеснит Чалова? Не факт, что это произойдет. Еще посмотрим, в каком состоянии вернется африканец. Может быть, совсем разобранным. А Чалов сейчас на ходу, мотивирован, рвет и мечет. Понятно, что Муса опытнее, но, на мой взгляд, нужно делать ставку на своих воспитанников. По мастерству Чалов уступает пока Мусе, но это все дело наживное.

Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год.