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  • Масалитин: «Нормально отношусь к возможному возвращению Мусы в ЦСКА. Глядишь, и возвращение Думбия не за горами»

Масалитин: «Нормально отношусь к возможному возвращению Мусы в ЦСКА. Глядишь, и возвращение Думбия не за горами»

16 мая 2017, 23:20
11

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением относительно возможного возвращение в стан армейцев нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы.

– Как восприняли информацию о том, что летом ЦСКА может арендовать у «Лестера» Мусу?

– Я не удивлен. Это в духе ЦСКА. Армейцы уже не раз возвращали Вагнера Лав, была история с Думбия. Логика просматривается. Зачем искать новых нападающих, идти на риск, когда можно взять проверенных форвардов? Мусе не потребуется время на адаптацию, он ко всему в России готов.

В общем, вы положительно относитесь к такому повороту событий?

– Нормально. А там, глядишь, не за горами и возвращение Думбия (смеется).

– Допустим, летом Муса возвращается в ЦСКА. Вам будет обидно, если молодой, талантливый Чалов вновь сядет на лавку?

– А почему вы так уверены, что Муса вытеснит Чалова? Не факт, что это произойдет. Еще посмотрим, в каком состоянии вернется африканец. Может быть, совсем разобранным. А Чалов сейчас на ходу, мотивирован, рвет и мечет. Понятно, что Муса опытнее, но, на мой взгляд, нужно делать ставку на своих воспитанников. По мастерству Чалов уступает пока Мусе, но это все дело наживное.

Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Лестер Масалитин Валерий Думбия Сейду Муса Ахмед Чалов Федор
Комментарии (11)
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RedWhiteFans2
1494969148
Глядишь и Газзаев заиграет.....
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Федорыч-НН
1494969562
А там, глядишь, не за горами и возвращение самого Масалитина! Только возникает вопрос - на х.??? Вперед надо смотреть, а не оглядываться назад. Время вчерашних героев уходит, уходит безвозвратно. И это правильно.
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77SAM
1494969691
да пусть играет....
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neofizer
1494969923
только за.
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арейская
1494974794
Пусть возвращаются все трое, ничего плохого вспомнить о них не могу, вот только что демарш Лава в Китай в разгаре сезона...
Ответить
Дядя Серёжа
1494986255
Вроде как надо думать вперёд.
Ответить
Аид666
1494987512
скорее в Китай он уедет
Ответить
vovan55
1494995368
бред какой-то ...
Ответить
Медвепут великий
1495001763
Гинер их всех продаст. Потом купит и опять продаст, но уже дороже. Старый еврей всех наипет.
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мяч квадратный
1495012628
А Ваня Лав сейчас лучший бомбардир турции. Можно и его вернуть.Только у Гинера на него денег нет.
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