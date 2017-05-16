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  • Голкипер «Челси» Бегович выступил за отмену правила АПЛ, согласно которому медали вручаются футболисту, проведшему более пяти матчей

Голкипер «Челси» Бегович выступил за отмену правила АПЛ, согласно которому медали вручаются футболисту, проведшему более пяти матчей

16 мая 2017, 21:29
12

Вратарь «Челси» Асмир Бегович назвал несправедливым правило английской Премьер-лиги, по которому медали за чемпионство вручаются только тем футболистам, которые провели за клуб более пяти матчей в сезоне.

«Я считаю, что это правило нужно изменить. Это несправедливо. Мы все часть одной команды, каждый играет свою роль по ходу всего сезона. Это правило нужно пересмотреть. Я рад, что я свою медаль получу – это важное достижение в карьере», – сказал страж ворот.

В текущем сезоне на счету Беговича два матча в чемпионате Англии.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Челси Бегович Асмир
Комментарии (12)
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Munez89
1494959739
Уебанское правило!!!
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mihail200606
1494959965
если на его счету ДВА матча, то как он ее получит?
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sold93
1494960379
зато узнали, что в Челси есть такой вратарь
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David_Fio
1494964309
Согласен! Считаю, что три кипера обязаны получать медали! Основной понятное дело и второй с третьим тоже! Ведь у них меньше шансов выйти, т.к. на их позицию всего одно место, а на случай форс-мажора многое от них зависит!
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Berikosha
1494964908
он тоже свой вклад внес
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simoron81
1494989229
Не справедливо
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simoron81
1494989338
Не понятно
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Аристократ Олжик
1494997124
Согласен, как так, самая богатая лига в мире, не может раскошелиться еще на 6-7 медалей???
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dok66
1495027443
Интересно !!! Но не понятно !!!! Он за два матча все равно получит ??????
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