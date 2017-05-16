Голкипер «Челси» Бегович выступил за отмену правила АПЛ, согласно которому медали вручаются футболисту, проведшему более пяти матчей

Вратарь «Челси» Асмир Бегович назвал несправедливым правило английской Премьер-лиги, по которому медали за чемпионство вручаются только тем футболистам, которые провели за клуб более пяти матчей в сезоне.

«Я считаю, что это правило нужно изменить. Это несправедливо. Мы все часть одной команды, каждый играет свою роль по ходу всего сезона. Это правило нужно пересмотреть. Я рад, что я свою медаль получу – это важное достижение в карьере», – сказал страж ворот.

В текущем сезоне на счету Беговича два матча в чемпионате Англии.