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    Голкипер «Челси» Бегович выступил за отмену правила АПЛ, согласно которому медали вручаются футболисту, проведшему более пяти матчей

    Вратарь «Челси» Асмир Бегович назвал несправедливым правило английской Премьер-лиги, по которому медали за чемпионство вручаются только тем футболистам, которые провели за клуб более пяти матчей в сезоне.

    «Я считаю, что это правило нужно изменить. Это несправедливо. Мы все часть одной команды, каждый играет свою роль по ходу всего сезона. Это правило нужно пересмотреть. Я рад, что я свою медаль получу – это важное достижение в карьере», – сказал страж ворот.

    В текущем сезоне на счету Беговича два матча в чемпионате Англии.

    Источник: Skysports

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    16.05.2017 21:29
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 мая 2017, 16:24

      Интересно !!! Но не понятно !!!! Он за два матча все равно получит ??????

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 17 мая 2017, 07:58

      Согласен, как так, самая богатая лига в мире, не может раскошелиться еще на 6-7 медалей???

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 17 мая 2017, 05:48

      Не понятно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      simoron81 17 мая 2017, 05:47

      Не справедливо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 16 мая 2017, 23:01

      он тоже свой вклад внес

      0
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 16 мая 2017, 22:51

      Согласен! Считаю, что три кипера обязаны получать медали! Основной понятное дело и второй с третьим тоже! Ведь у них меньше шансов выйти, т.к. на их позицию всего одно место, а на случай форс-мажора многое от них зависит!

      2
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      Рейтинг: +429

      sold93 16 мая 2017, 21:46

      зато узнали, что в Челси есть такой вратарь

      -1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 16 мая 2017, 21:39

      если на его счету ДВА матча, то как он ее получит?

      0
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      Рейтинг: +41

      а013аа > mihail200606 16 мая 2017, 21:48

      Там вроде учитываются все местные турниры (кубок, кубок лиги, сама лига, суперкубок) если сыграл в общем 5 матчей

      -1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 > а013аа 16 мая 2017, 21:54

      ясно... спс. но не особо понято тогда причем кубок, если речь о чемпионской медали...

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      Рейтинг: +475

      sandutzu > mihail200606 16 мая 2017, 22:10

      Челси попросил ФА дать медоль и ему то же

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 16 мая 2017, 21:35

      Уебанское правило!!!

      1
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