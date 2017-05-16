Быстров: «Предлагал ли «Краснодар» продлить контракт? Нет»

Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров рассказал, что по окончании контракта с клубом будет рассматривать предложения только от клубов Премьер-лиги, а также опроверг информацию о переговорах с «Тосно».

— У вас заканчивается контракт с «Краснодаром». Что будет дальше?

— После окончания чемпионата ухожу в отпуск. За это время мне необходимо найти новую команду.

— «Краснодар» не предлагает продлить соглашение?

— Нет.

— В российских СМИ появилась информация, что вами интересуется «Тосно», недавно вышедший в РФПЛ. Подтвердите, опровергните?

— Я ни с кем не контактировал, все, что обо мне писали — неправда. Конечно, играть дома было бы здорово, но, повторюсь, «Тосно» на меня не выходил.

— Желание играть не пропало?

— Мне не так много лет, чтобы заканчивать карьеру. Мотивация есть. Главное — здоровье.

— Будете рассматривать предложения только из Премьер-лиги?

— Безусловно.

— Если не найдете достойного варианта, закончите играть?

— Поживем — увидим. Предложения есть.

Контракт футболиста истекает ближайшим летом. Быстров выступает за «Краснодар» с 2014 года.