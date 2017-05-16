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    Быстров: «Предлагал ли «Краснодар» продлить контракт? Нет»

    Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров рассказал, что по окончании контракта с клубом будет рассматривать предложения только от клубов Премьер-лиги, а также опроверг информацию о переговорах с «Тосно».

    — У вас заканчивается контракт с «Краснодаром». Что будет дальше?

    — После окончания чемпионата ухожу в отпуск. За это время мне необходимо найти новую команду.

    — «Краснодар» не предлагает продлить соглашение?

    — Нет.

    — В российских СМИ появилась информация, что вами интересуется «Тосно», недавно вышедший в РФПЛ. Подтвердите, опровергните?

    — Я ни с кем не контактировал, все, что обо мне писали — неправда. Конечно, играть дома было бы здорово, но, повторюсь, «Тосно» на меня не выходил.

    — Желание играть не пропало?

    — Мне не так много лет, чтобы заканчивать карьеру. Мотивация есть. Главное — здоровье.

    — Будете рассматривать предложения только из Премьер-лиги?

    — Безусловно.

    — Если не найдете достойного варианта, закончите играть?

    — Поживем — увидим. Предложения есть.

    Контракт футболиста истекает ближайшим летом. Быстров выступает за «Краснодар» с 2014 года.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    16.05.2017 20:19
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 мая 2017, 10:13

      Сначала говорит ни с кем не контактировал, а потом предложения есть)))

      1
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      Рейтинг: +2389

      serglider 16 мая 2017, 22:32

      Да уж... Время питерских футбольных талантов: Аршавина, Кержакова, Малофеева, Денисова... теперь вот и Быстрова походу безвозвратно уходит....

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > serglider 22 мая 2017, 13:27

      Денисов еще в полном порядке. Аршавин то же не плохо в Кайрате выступает. Керж то же мог бы еще поиграть с пользой в клубе РФПЛ, это его выбор сидеть в Зените на лавке. А Быстров уже давным давно не игрок. У него был единственный козырь - скорость, потерял он её давно, с тех пор ничего не показывает на поле. Ну а Малафеев скорее в бизнес ушел, а не из футбола. То же мог бы поиграть при желании.

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 16 мая 2017, 22:14

      Быстров -большая ошибка Галицкого, отсидел три года на лавке получил бабло, а толку с него как с осла молока!

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      Рейтинг: +684

      Докторо123 16 мая 2017, 21:56

      Как так ??? А кто теперь на лавке сидеть будет ???

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      Рейтинг: +41

      а013аа 16 мая 2017, 21:29

      по окончании контракта с клубом будет рассматривать предложения только от клубов Премьер-лиги - вопрос только один КТО ЕМУ БУДЕТ ПЛАТИТЬ МЛН ЕВРОПЕЙСКИХ РУБЛЕЙ

      1
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      Рейтинг: +2389

      serglider > а013аа 16 мая 2017, 22:37

      Да договорится в легкую))) Контракт на лям евро подпишет, 800 тысяч будет отдавать кому надо, а за 200 будет лавки запасников пятой точкой полировать...

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      Рейтинг: +953

      Юрэс 16 мая 2017, 21:09

      НИХУАХУА, он в Краснодаре 3 ГОДА !?!?

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 16 мая 2017, 21:00

      "Я ни с кем не контактировал. Предложения есть". Где-то тут обман...

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