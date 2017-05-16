Быстров: «Предлагал ли «Краснодар» продлить контракт? Нет»

Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров рассказал, что по окончании контракта с клубом будет рассматривать предложения только от клубов Премьер-лиги, а также опроверг информацию о переговорах с «Тосно».
— У вас заканчивается контракт с «Краснодаром». Что будет дальше?
— После окончания чемпионата ухожу в отпуск. За это время мне необходимо найти новую команду.
— «Краснодар» не предлагает продлить соглашение?
— Нет.
— В российских СМИ появилась информация, что вами интересуется «Тосно», недавно вышедший в РФПЛ. Подтвердите, опровергните?
— Я ни с кем не контактировал, все, что обо мне писали — неправда. Конечно, играть дома было бы здорово, но, повторюсь, «Тосно» на меня не выходил.
— Желание играть не пропало?
— Мне не так много лет, чтобы заканчивать карьеру. Мотивация есть. Главное — здоровье.
— Будете рассматривать предложения только из Премьер-лиги?
— Безусловно.
— Если не найдете достойного варианта, закончите играть?
— Поживем — увидим. Предложения есть.
Контракт футболиста истекает ближайшим летом. Быстров выступает за «Краснодар» с 2014 года.