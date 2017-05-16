Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тотти может продолжить карьеру во второй лиге США

    Нападающий «Ромы» Франческо Тотти может перебраться в «Майами», выступающий в Североамериканской футбольной лиге – втором по силе дивизионе США.

    Напомним, главным тренером команды из штата Флорида является экс-партнер Тотти по сборной Италии Алессандро Неста.

    Контракт 40-летнего игрока с «волками» истекает в конце нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что по завершении срока действия соглашения он может занять должность директора «джаллоросси».

    В текущей кампании Тотти принял участие в 26-ти поединках, отметившись тремя голами и семью результативными передачами.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.05.2017 13:26
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 16 мая 2017, 18:19

      Долгожитель!!! Молодец!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 16 мая 2017, 18:18

      Удачи тебе!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11