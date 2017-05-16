Тотти может продолжить карьеру во второй лиге США

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти может перебраться в «Майами», выступающий в Североамериканской футбольной лиге – втором по силе дивизионе США.

Напомним, главным тренером команды из штата Флорида является экс-партнер Тотти по сборной Италии Алессандро Неста.

Контракт 40-летнего игрока с «волками» истекает в конце нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что по завершении срока действия соглашения он может занять должность директора «джаллоросси».

В текущей кампании Тотти принял участие в 26-ти поединках, отметившись тремя голами и семью результативными передачами.