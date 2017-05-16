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  • Желудков: «Зенит» набрал случайных прохожих в состав, а не футболистов»

Желудков: «Зенит» набрал случайных прохожих в состав, а не футболистов»

16 мая 2017, 09:44
28

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков высказался о составе команды из Санкт-Петербурга в этом сезоне. По его словам, все лидеры не смогли проявить себя, с чем связан провальный сезон бело-голубых.

«Состав «Зенита» такой, что так и хочется сказать: набрали случайных прохожих, а не футболистов. Сейчас они уже все стали прохожими. Причем во всех смыслах: не бегут, а прохаживаются по полю. Все пешочком…

Кокорин — сколько было надежд, а теперь — Оноре де Бальзак, то есть глава из биографии под названием «Утраченные иллюзии». Жулиано — лидер был, а сейчас кто? ДзюбаХалк уехал, больше в голову ему мячом никто не попадает. Новосельцев — приехал в «Зенит» основным игроком «Ростова», а теперь сидит себе в запасе с персональным местом на скамейке, его фамилию уже все забыли. И, похоже, привык, ему там хорошо, и зарплата идет», – считает Желудков.

После 28-и туров «Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, отставая от ЦСКА, идущим вторым, на одно очко.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр Халк Жулиано Новосельцев Иван
Комментарии (28)
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Юрэс
1494917327
В очередной раз ЖелудоК прав - АХУ. ....ЫЕ бабки гребут , А игра да, да, ДА ЕБ. ....СЬ она в .........
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zagrizlik
1494917510
А тренера почему не затронул?
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ZENIT-59
1494917570
Хорошая квалифицированная оценка Зенита Ничего ни добавить ни прибавить! Как Юрий был классным нападающим,с тех позиций и оценивает игроков.
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adekvat
1494917715
А скольких еще не назвал Лодыгин, Иванович, Маурисио, Юсупов, Молло про Рязанцева вообще молчу.
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raritet
1494917783
Трудно не согласиться с Желудковым. Такое ощущение.что те кто занимается селекцией,вернее должен ей заниматься в клубе ,не делает ничего кроме рубки баблла через агентов этих самых прохожих. Кстати, если бы взять в самом деле прохожих, то хуже бы не было для бюджета клуба и возможно и по игре . Не думаю, что случайный прохожий чем-то уступал бы тому же Юсупову.
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FanatSerj
1494920045
Они не случайные! На них хорошо намыли руки, все получили проценты от зарплат, трансферов и сидят довольные что они не играют, так как в следующем сезоне можно будет впарить такую же пачку ненужных игроков и опять нагреть руки.
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vick-north-west
1494920631
Новый тренер, Джоржевича и Новосельцева в состав, Дзюбу в Зенит-2 как отработанный материал, и этот сброд прохожих неожиданно заиграет.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1494922236
За воровство в России не сажают , а награждают.
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семёнычев
1494924038
Был у нашей сборной игрок( забыл фамилию), который был дублёром у Рональдо... сейчас уже нет его в сборной... а почему? Наверное потому, что сидя на лавке "под Рональдо", очень мало шансов совершенствовать игровые навыки... Новосёл сам выбрал себе команду "мечты".. Говорят, Бердыев рассматривает вариант возвращения Рязанцева к "папе"... Бухаров снова начал бегать, может и Рязанцев начнёт... Ну, а Новосёл ещё не стёр три пары трусов на зенитовской лавке и не поскандалил в аэропорту... пусть достигнет кондиции и уж потом видно будет....
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евгений сергеевичч
1494934085
Не случайных прохожих а ведущихся на бабки прохожих
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