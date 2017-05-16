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    Желудков: «Зенит» набрал случайных прохожих в состав, а не футболистов»

    Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков высказался о составе команды из Санкт-Петербурга в этом сезоне. По его словам, все лидеры не смогли проявить себя, с чем связан провальный сезон бело-голубых.

    «Состав «Зенита» такой, что так и хочется сказать: набрали случайных прохожих, а не футболистов. Сейчас они уже все стали прохожими. Причем во всех смыслах: не бегут, а прохаживаются по полю. Все пешочком…

    Кокорин — сколько было надежд, а теперь — Оноре де Бальзак, то есть глава из биографии под названием «Утраченные иллюзии». Жулиано — лидер был, а сейчас кто? ДзюбаХалк уехал, больше в голову ему мячом никто не попадает. Новосельцев — приехал в «Зенит» основным игроком «Ростова», а теперь сидит себе в запасе с персональным местом на скамейке, его фамилию уже все забыли. И, похоже, привык, ему там хорошо, и зарплата идет», – считает Желудков.

    После 28-и туров «Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, отставая от ЦСКА, идущим вторым, на одно очко.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    16.05.2017 09:44
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +3795

      serppion 16 мая 2017, 15:52

      И ведь прав бывший футболист Зенита!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 16 мая 2017, 14:55

      "В этом мире я только прохожий..."
      Правда на Бздюбу похожий.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 мая 2017, 14:45

      В Зене игроки теряются и все это связано с мотивацией тренера....к сожалению тренер у Зенита сидит на чемоданах и ему все до "лампочки"))

      0
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 16 мая 2017, 14:28

      Не случайных прохожих а ведущихся на бабки прохожих

      2
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      Рейтинг: +1289

      каа 16 мая 2017, 13:07

      Пока в Зените денежный безлимит -там футбола не будет...

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 мая 2017, 12:42

      Ничего. Летом придёт новый тренер Эусебио ди Франческо. И Зенит заиграет

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 16 мая 2017, 11:40

      Был у нашей сборной игрок( забыл фамилию), который был дублёром у Рональдо... сейчас уже нет его в сборной... а почему? Наверное потому, что сидя на лавке "под Рональдо", очень мало шансов совершенствовать игровые навыки...
      Новосёл сам выбрал себе команду "мечты".. Говорят, Бердыев рассматривает вариант возвращения Рязанцева к "папе"... Бухаров снова начал бегать, может и Рязанцев начнёт... Ну, а Новосёл ещё не стёр три пары трусов на зенитовской лавке и не поскандалил в аэропорту... пусть достигнет кондиции и уж потом видно будет....

      2
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч > семёнычев 16 мая 2017, 14:30

      В сборную Черышева не вызывают потому что он почти не играет из-за травм, и со скамейки реала он уже давно ушёл

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 мая 2017, 11:37

      Лорды с палочками ! Желудков прав . Никакой стратегии в трансферной политике , когда деньги чужие и просто так падают с неба .

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      Рейтинг: +431

      Dimon013 16 мая 2017, 11:33

      Да треш какой-то творится с Зенитом!!!

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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 16 мая 2017, 11:10

      За воровство в России не сажают , а награждают.

      4
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 16 мая 2017, 11:27

      увы и ах...

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