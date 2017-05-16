Желудков: «Зенит» набрал случайных прохожих в состав, а не футболистов»

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков высказался о составе команды из Санкт-Петербурга в этом сезоне. По его словам, все лидеры не смогли проявить себя, с чем связан провальный сезон бело-голубых.

«Состав «Зенита» такой, что так и хочется сказать: набрали случайных прохожих, а не футболистов. Сейчас они уже все стали прохожими. Причем во всех смыслах: не бегут, а прохаживаются по полю. Все пешочком…

Кокорин — сколько было надежд, а теперь — Оноре де Бальзак, то есть глава из биографии под названием «Утраченные иллюзии». Жулиано — лидер был, а сейчас кто? Дзюба — Халк уехал, больше в голову ему мячом никто не попадает. Новосельцев — приехал в «Зенит» основным игроком «Ростова», а теперь сидит себе в запасе с персональным местом на скамейке, его фамилию уже все забыли. И, похоже, привык, ему там хорошо, и зарплата идет», – считает Желудков.

После 28-и туров «Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, отставая от ЦСКА, идущим вторым, на одно очко.