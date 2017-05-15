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    Агент сообщил об интересе к Мбенгуе нескольких европейских клубов

    Агент Малик Арутюнов, представляющий интересы нападающего «Терека» Аблае Мбенгуе, прокомментировал информацию об интересе к 24-летнему игроку со стороны «Бешикташа», а также рассказал, что помимо стамбульцев на сенегальского форварда претендую и другие европейские клубы.

    «Интерес со стороны «Бешикташа» действительно есть, и не только. Помимо стамбульцев, ко мне обращались еще и другие европейские клубы. Есть интерес и со стороны российских клубов. Впрочем, пока что мы решили, что сначала должны доиграть текущий сезон и постараться помочь «Тереку» в решении задачи, а уже потом будем думать о будущем. Тем более что Мбенгуе наконец-то стал стабильно играть в основном составе и забивать.

    Какая сумма выкупа трансфера? Она прописана в контракте, я не вправе ее озвучивать. Могу сказать, что я нахожусь на постоянной связи с руководством «Терека» и по окончании сезона вместе решим судьбу Мбенгуе», – сказал Арутюнов.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Мбенгуе провел 20 поединков, отметившись шестью мячами и двумя результативными передачами.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.05.2017 15:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 16 мая 2017, 00:01

      что то не вериться но всеравно удачи ему где бы не играл!!!!!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 мая 2017, 19:43

      Ну агент понятно пиарит своего подопечного . Будет еврокубок , перестанет пиарить .

      0
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 15 мая 2017, 15:41

      если еврокубки то останется

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