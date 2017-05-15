«Реал» хочет обжаловать дисквалификацию Начо

Защитник «Реала» Начо был наказан предупреждением в матче 37-го тура испанской Примеры с «Севильей» (4:1) за стычку с Хоакином Корреа на 80-й минуте игры. Арбитр встречи Альберто Ундиано Мальенко в рапорте объяснил свое решение тем, что Начо «спорил с соперником».

Эта карточка означает для него дисквалификацию на игру с «Сельтой». Руководство «Реал» планирует обжаловать наказание 27-летнего футболиста.

Напомним, что перенесенный матч 21-го тура «Сельта» – «Реал» состоится в среду, 17 мая.

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