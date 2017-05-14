Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «У меня диабет, но рассказываю об этом только в госпитале». Самый хитрый игрок «Реала»


    3
    Голосов: 6
    14.05.2017 21:45
    Он забил удивительный гол в ворота «Севильи», отобрав штрафной у Криштиану Роналду. «Бомбардир» – о Начо Фернандесе, которого можно считать сумасшедшим за его преданность Мадриду. Опытный защитник оказался находчивым парнем.

    Начо Фернандесу уже 27 лет. Всю свою карьеру он играет в мадридском «Реале», о чем никогда не жалел. Ни в одном из сезонов Начо не был основным защитником команды. Его всегда затмевали Пепе и Варан в центре обороны, а на краях бегали многомиллионные игроки уровня Данило. За покупных игроков «Реала» говорили ценник и имя. Начо брал свое преданностью и желанием помогать Мадриду. Его звали в английские команды, приглашали в другие испанские клубы – всем футболист отказывал с формулировкой, что счастлив в Мадриде.

    «В «Реале» высокая конкуренция, но я двигаюсь вперед. Если в сезоне я сыграл 17 матчей, моя цель на следующий — 20. Я не буду играть по 15 матчей в год всю оставшуюся жизнь. Хочу однажды отыграть 50 игр», – ставит перед собой цели Начо. Нынешний сезон – прорывной в карьере Фернандеса. К этому моменту у него набралось 27 игр только в Примере. Там же он забил два мяча и сделал три передачи. Проявил себя Начо и в Лиге чемпионов, выйдя на замену в первом полуфинале с «Атлетико». Героическая надежность Начо на правом фланге обороны едва не затмила хет-трик Роналду.

    Он точно переплюнул Криштиану в другом. В матче с «Севильей» мадридцы мирно готовились исполнять штрафной удар, а вратарь соперника расставлял игроков в стенке. Заметив, что арбитр встречи не показал, что удар нужно исполнять по свистку, Начо пнул мяч в сетку. «Реал» открыл счет, а «Севилья» еще долго не могла оправиться от этого удара.

    «У меня диабет, но рассказываю об этом только в госпитале», – Начо борется не только за место в составе. Тяжелая болезнь закалила Фернандеса. Он много времени проводит с семьей, а попутно помогает Зидану войти в историю «Реала». Имея такого универсального и находчивого защитника в команде, любой тренер может выиграть все.

    Текстовый онлайн матча «Реал» – «Севилья»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +85

      uda 15 мая 2017, 20:39

      Начо отличный футболист, ну а со штрафным это конечно хитро, главное все по правилам)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 15 мая 2017, 19:55

      диабет разный бывает... если не зависеть от уколов инсулина можно абсолютно спокойно заниматься чем угодно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2017, 11:25

      Молодец Начо! Здоровья.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 15 мая 2017, 07:19

      Молодец шустрый однако :-)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 15 мая 2017, 06:23

      со штрафным он схитрил конечно ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      rm4612 15 мая 2017, 00:21

      Судья, конечно, хорош... Штрафной вблизи ворот, а он даёт Реалу разыграть его быстро.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Котокрол 14 мая 2017, 22:39

      После такой подлянки со штрафным в ворота Севильи-конечно же НЕТ!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +86

      lokomotyv > BeB. 15 мая 2017, 12:18

      о чем говорить, когда люди сидя дома только могут говорить а правил не знают, не обращай внимание

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11