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  • «У меня диабет, но рассказываю об этом только в госпитале». Самый хитрый игрок «Реала»

«У меня диабет, но рассказываю об этом только в госпитале». Самый хитрый игрок «Реала»

Начо Фернандесу уже 27 лет. Всю свою карьеру он играет в мадридском «Реале», о чем никогда не жалел. Ни в одном из сезонов Начо не был основным защитником команды. Его всегда затмевали Пепе и Варан в центре обороны, а на краях бегали многомиллионные игроки уровня Данило. За покупных игроков «Реала» говорили ценник и имя. Начо брал свое преданностью и желанием помогать Мадриду. Его звали в английские команды, приглашали в другие испанские клубы – всем футболист отказывал с формулировкой, что счастлив в Мадриде.

«В «Реале» высокая конкуренция, но я двигаюсь вперед. Если в сезоне я сыграл 17 матчей, моя цель на следующий — 20. Я не буду играть по 15 матчей в год всю оставшуюся жизнь. Хочу однажды отыграть 50 игр», – ставит перед собой цели Начо. Нынешний сезон – прорывной в карьере Фернандеса. К этому моменту у него набралось 27 игр только в Примере. Там же он забил два мяча и сделал три передачи. Проявил себя Начо и в Лиге чемпионов, выйдя на замену в первом полуфинале с «Атлетико». Героическая надежность Начо на правом фланге обороны едва не затмила хет-трик Роналду.

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Он точно переплюнул Криштиану в другом. В матче с «Севильей» мадридцы мирно готовились исполнять штрафной удар, а вратарь соперника расставлял игроков в стенке. Заметив, что арбитр встречи не показал, что удар нужно исполнять по свистку, Начо пнул мяч в сетку. «Реал» открыл счет, а «Севилья» еще долго не могла оправиться от этого удара.

«У меня диабет, но рассказываю об этом только в госпитале», – Начо борется не только за место в составе. Тяжелая болезнь закалила Фернандеса. Он много времени проводит с семьей, а попутно помогает Зидану войти в историю «Реала». Имея такого универсального и находчивого защитника в команде, любой тренер может выиграть все.

Текстовый онлайн матча «Реал» – «Севилья»

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Испания. Примера Испания Реал Начо
Комментарии (8)
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Котокрол
1494790791
После такой подлянки со штрафным в ворота Севильи-конечно же НЕТ!
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rm4612
1494796895
Судья, конечно, хорош... Штрафной вблизи ворот, а он даёт Реалу разыграть его быстро.
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android-uz
1494818604
со штрафным он схитрил конечно ))
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NEMETSRUS
1494821971
Молодец шустрый однако :-)
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OfaZavr
1494836734
Молодец Начо! Здоровья.
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mihail200606
1494867327
диабет разный бывает... если не зависеть от уколов инсулина можно абсолютно спокойно заниматься чем угодно...
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uda
1494869972
Начо отличный футболист, ну а со штрафным это конечно хитро, главное все по правилам)
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