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    Олег Иванов заявил, что «Терек» должен был победить «Томь» с более крупным счетом

    Полузащитник «Терека» Олег Иванов подвел итоги матча 28-го тура РФПЛ против «Томи» (2:1). По мнению футболиста, если бы форвард грозненцев Аблае Мбенгуе был более удачливым, он мог забить четыре мяча.

    «В этом чемпионате нам уже доводилось играть против соперников, выступающих с большим количеством молодых игроков в составе, эта игра была несколько туров назад с «Уралом». В первую очередь таких футболистов характеризует большое желание — желание борьбы, желание доказать тренеру свои качества. Думаю, мы сегодня справились со своей задачей. Правда, пропущенный в концовке матча необязательный мяч мог немного испортить впечатление от игры.

    У нас были моменты, будь Мбенге сегодня поудачливее, мог забить мяча четыре. Были подходы, пусть не стопроцентные моменты, но можно было сработать качественнее в завершении. В целом контролировали игру, за исключением последних 10 минут матча, когда был навал. Хорошо, что удалось довести игру до победы», – сказал Иванов.

    «Терек» расположился на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    14.05.2017 23:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +459

      77SAM 15 мая 2017, 08:42

      Факт что : Хорошо, что удалось довести игру до победы»

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 15 мая 2017, 06:04

      после игры кулаками не машут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 15 мая 2017, 00:04

      надо было выграть крупно но увы

      0
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