Олег Иванов заявил, что «Терек» должен был победить «Томь» с более крупным счетом

Полузащитник «Терека» Олег Иванов подвел итоги матча 28-го тура РФПЛ против «Томи» (2:1). По мнению футболиста, если бы форвард грозненцев Аблае Мбенгуе был более удачливым, он мог забить четыре мяча.

«В этом чемпионате нам уже доводилось играть против соперников, выступающих с большим количеством молодых игроков в составе, эта игра была несколько туров назад с «Уралом». В первую очередь таких футболистов характеризует большое желание — желание борьбы, желание доказать тренеру свои качества. Думаю, мы сегодня справились со своей задачей. Правда, пропущенный в концовке матча необязательный мяч мог немного испортить впечатление от игры.

У нас были моменты, будь Мбенге сегодня поудачливее, мог забить мяча четыре. Были подходы, пусть не стопроцентные моменты, но можно было сработать качественнее в завершении. В целом контролировали игру, за исключением последних 10 минут матча, когда был навал. Хорошо, что удалось довести игру до победы», – сказал Иванов.

«Терек» расположился на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.