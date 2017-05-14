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  • Олег Иванов заявил, что «Терек» должен был победить «Томь» с более крупным счетом

Олег Иванов заявил, что «Терек» должен был победить «Томь» с более крупным счетом

14 мая 2017, 23:20
3

Полузащитник «Терека» Олег Иванов подвел итоги матча 28-го тура РФПЛ против «Томи» (2:1). По мнению футболиста, если бы форвард грозненцев Аблае Мбенгуе был более удачливым, он мог забить четыре мяча.

«В этом чемпионате нам уже доводилось играть против соперников, выступающих с большим количеством молодых игроков в составе, эта игра была несколько туров назад с «Уралом». В первую очередь таких футболистов характеризует большое желание — желание борьбы, желание доказать тренеру свои качества. Думаю, мы сегодня справились со своей задачей. Правда, пропущенный в концовке матча необязательный мяч мог немного испортить впечатление от игры.

У нас были моменты, будь Мбенге сегодня поудачливее, мог забить мяча четыре. Были подходы, пусть не стопроцентные моменты, но можно было сработать качественнее в завершении. В целом контролировали игру, за исключением последних 10 минут матча, когда был навал. Хорошо, что удалось довести игру до победы», – сказал Иванов.

«Терек» расположился на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: ФК «Ахмат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Томь Иванов Олег Мбенг Аблае
Комментарии (3)
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x-x-x-x-x
1494795875
надо было выграть крупно но увы
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sprint5
1494817440
после игры кулаками не машут
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77SAM
1494826923
Факт что : Хорошо, что удалось довести игру до победы»
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