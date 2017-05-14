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    Натхо: «Главная задача ЦСКА – выход в Лигу чемпионов»

    Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо рассказал о задачах клуба в нынешнем сезоне и поделился мнением о рекорде, который он установил.

    Напомним, 29-летний израильтянин стал лучшим пенальтистом в истории московской команды в рамках чемпионатов России (12 реализованных одиннадцатиметровых).

    «Честно говоря, не знал о своем достижении. Всегда хорошо установить рекорд и посодействовать успехам клуба. Главной задачей является выход в Лигу чемпионов. Будем продолжать работать в этом направлении. Пенальти – это хорошо, когда забиваешь», – сказал Натхо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.05.2017 15:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +364

      neofizer 15 мая 2017, 00:08

      надо её решить!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 14 мая 2017, 21:44

      Прав, без вариантов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 14 мая 2017, 21:31

      все в ваших ногах

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +796

      Бестолковый 14 мая 2017, 16:48

      Ну да, главное - это участие.... Как этот колхоз надоел!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 14 мая 2017, 15:43

      Чисто еврейский ответ))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Munez89 14 мая 2017, 17:02

      Вообще вопроса не было, а вот поясни в чём еврейский?

      -1
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