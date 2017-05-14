Натхо: «Главная задача ЦСКА – выход в Лигу чемпионов»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо рассказал о задачах клуба в нынешнем сезоне и поделился мнением о рекорде, который он установил.

Напомним, 29-летний израильтянин стал лучшим пенальтистом в истории московской команды в рамках чемпионатов России (12 реализованных одиннадцатиметровых).

«Честно говоря, не знал о своем достижении. Всегда хорошо установить рекорд и посодействовать успехам клуба. Главной задачей является выход в Лигу чемпионов. Будем продолжать работать в этом направлении. Пенальти – это хорошо, когда забиваешь», – сказал Натхо.