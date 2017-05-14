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    Натхо – лучший пенальтист ЦСКА в истории чемпионатов России

    Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо реализовал пенальти в матче 28-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (3:0). Данный реализованный одиннадцатиметровый стал для 29-летнего израильтянина 12-м в составе московского клуба.

    Таким образом, футболист стал лучшим пенальтистом в составе армейцев за всю историю чемпионатов России, обогнав Дмитрия Хомуху (11).

    В нынешнем сезоне Натхо провел за ЦСКА в РФПЛ 24 матча, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    14.05.2017 13:07
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +160

      виктоша 15 мая 2017, 06:28

      Мне еще также интересно, кто лучший подавальщик угловых, самый точный распасовщик поперек поля, лучший обводчик слева от своей штрафной...

      0
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      ...
      Рейтинг: +70

      vincentin > виктоша 15 мая 2017, 21:18

      Лучший обводчик в своей штрафной - это Васин :D :D :D

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 15 мая 2017, 00:57

      Не только пенальтист, он и игрок отменный, не пойму почему Слуцкий мариновал его на лавке, а их связочка с Ерёменко надолго останется в памяти

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 14 мая 2017, 17:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Уебище конское !

      -4
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > spartach n1 14 мая 2017, 18:40

      А протухшему мясу надо везде на вонять...

      1
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      ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > DUMOH 14 мая 2017, 21:13

      Спартак головного мозга не лечится, игнорируй.

      0
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > zagrizlik 15 мая 2017, 17:35

      Я одного не могу понять,откуда у этого отброса столько положительных рейтингов?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > DUMOH 15 мая 2017, 19:23

      Стадный инстинкт...

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 мая 2017, 17:17

      Хорошо , когда есть в команде штатный пенальтист с железными нервами .

      1
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      Рейтинг: +70

      vincentin 14 мая 2017, 16:36

      И тут Роналду понял, что нужно переходить в ЦСКА :D

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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 14 мая 2017, 14:43

      Похвально, так держать! Удачи!

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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 14 мая 2017, 14:19

      Достижение...

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