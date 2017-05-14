Натхо – лучший пенальтист ЦСКА в истории чемпионатов России

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо реализовал пенальти в матче 28-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (3:0). Данный реализованный одиннадцатиметровый стал для 29-летнего израильтянина 12-м в составе московского клуба.

Таким образом, футболист стал лучшим пенальтистом в составе армейцев за всю историю чемпионатов России, обогнав Дмитрия Хомуху (11).

В нынешнем сезоне Натхо провел за ЦСКА в РФПЛ 24 матча, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.