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    Автобус «Гремио»-U17 попал в аварию, 12 из 22-х пострадавших госпитализированы

    Юношеская команда «Гремио» в рамках встречи чемпионата муниципалитета Серрана (Рио-де-Жанейро) встретилась со сверстниками из «Фрибургенсе». По возвращении на тренировочную базу клубный автобус «Гремио» попал в аварию на шоссе RJ 116, находящимся на гористой местности.

    По данным бразильской радиостанции Band News, в автобусе находилось более 30-ти человек. 22 из них получили травмы легкой степени, еще 12 были госпитализированы. В интервью источнику директор городского госпиталя Адриано Франко сказал, что футболисту Дугласу Карвальо потребуется операция на бедренной кости.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2017 01:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 мая 2017, 10:21

      Что-то часто стали автобусы падать . Парням здоровья . Хорошо хоть без жертв !

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 мая 2017, 09:46

      Здоровья всем.

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 14 мая 2017, 08:54

      Уж часто у них аварии случаются. Всем скорейшего выздоровления

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