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  • Автобус «Гремио»-U17 попал в аварию, 12 из 22-х пострадавших госпитализированы

Автобус «Гремио»-U17 попал в аварию, 12 из 22-х пострадавших госпитализированы

14 мая 2017, 01:49
3

Юношеская команда «Гремио» в рамках встречи чемпионата муниципалитета Серрана (Рио-де-Жанейро) встретилась со сверстниками из «Фрибургенсе». По возвращении на тренировочную базу клубный автобус «Гремио» попал в аварию на шоссе RJ 116, находящимся на гористой местности.

По данным бразильской радиостанции Band News, в автобусе находилось более 30-ти человек. 22 из них получили травмы легкой степени, еще 12 были госпитализированы. В интервью источнику директор городского госпиталя Адриано Франко сказал, что футболисту Дугласу Карвальо потребуется операция на бедренной кости.

Источник: Бомбардир.ру
Бразилия. Серия А Бразилия Гремио
Комментарии (3)
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серега кашин
1494741240
Уж часто у них аварии случаются. Всем скорейшего выздоровления
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OfaZavr
1494744404
Здоровья всем.
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dok66
1494746480
Что-то часто стали автобусы падать . Парням здоровья . Хорошо хоть без жертв !
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