Автобус «Гремио»-U17 попал в аварию, 12 из 22-х пострадавших госпитализированы

Юношеская команда «Гремио» в рамках встречи чемпионата муниципалитета Серрана (Рио-де-Жанейро) встретилась со сверстниками из «Фрибургенсе». По возвращении на тренировочную базу клубный автобус «Гремио» попал в аварию на шоссе RJ 116, находящимся на гористой местности.

По данным бразильской радиостанции Band News, в автобусе находилось более 30-ти человек. 22 из них получили травмы легкой степени, еще 12 были госпитализированы. В интервью источнику директор городского госпиталя Адриано Франко сказал, что футболисту Дугласу Карвальо потребуется операция на бедренной кости.