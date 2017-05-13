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Каррера: «Цель «Спартака» – набрать 72 очка»

13 мая 2017, 18:00
14

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что московский клуб, несмотря на досрочное завоевание золотых медалей РФПЛ, намерен одержать победы в двух заключительных матчах сезона.

Напомним, красно-белые за три тура до финиша обеспечили себе чемпионское звание, став сильнейшим клубом России впервые с 2001 года.

«Как удается сохранить настрой команды? Наша цель – набрать 72 очка. Нужно завершить чемпионат так, как мы проводили его весь сезон. Всегда быть первыми в таблице, всегда побеждать», – сказал Каррера.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (14)
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maior-60
1494688186
И это - правильно!
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Д Альбертини
1494688488
Думается мне, все получится у ребят)) будет 72)
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Decorhome
1494688790
максималист
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Mahone
1494688888
Есть цель-добейся!!!!!!!!!! Молодец,давай рекорд чемпионатов!!!!!
Ответить
marslond
1494690027
Молодец максималист. Наверно, только так можно добиваться успеха
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OfaZavr
1494690793
Правильно. Не расслабляться!
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Добрый Бобер
1494691203
Мало кто вспомнит через 20 лет, что чемпионами стали досрочно. И если опустить руки, матчи провалить, то любители статистики увидят чемпионство с премуществом в одно очко. А так, через 20 лет открыл таблицу за 2017 год - разница 10 очков, вопросов нет.
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DZHEK_VOROBEY1987
1494693084
Вполне реально.
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shinnik
1494693878
может и "69" хватит..?))
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Vepras
1494696557
Массимо это звучит как максимально.
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