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    Каррера: «Цель «Спартака» – набрать 72 очка»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что московский клуб, несмотря на досрочное завоевание золотых медалей РФПЛ, намерен одержать победы в двух заключительных матчах сезона.

    Напомним, красно-белые за три тура до финиша обеспечили себе чемпионское звание, став сильнейшим клубом России впервые с 2001 года.

    «Как удается сохранить настрой команды? Наша цель – набрать 72 очка. Нужно завершить чемпионат так, как мы проводили его весь сезон. Всегда быть первыми в таблице, всегда побеждать», – сказал Каррера.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.05.2017 18:00
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 13 мая 2017, 20:30

      Ох Массимо, слова красивые, но вот игра с Амкаром показывает обратное

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +798

      Vepras 13 мая 2017, 20:29

      Массимо это звучит как максимально.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 13 мая 2017, 20:18

      Вот это и есть профессионал. Чемпионат страны закончится с последним свистком последнего матча.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 мая 2017, 19:44

      может и "69" хватит..?))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 13 мая 2017, 19:31

      Вполне реально.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +581

      Чеба 13 мая 2017, 19:11

      О да!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 13 мая 2017, 19:11

      !!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 13 мая 2017, 19:00

      Мало кто вспомнит через 20 лет, что чемпионами стали досрочно. И если опустить руки, матчи провалить, то любители статистики увидят чемпионство с премуществом в одно очко. А так, через 20 лет открыл таблицу за 2017 год - разница 10 очков, вопросов нет.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 мая 2017, 18:53

      Правильно. Не расслабляться!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1381

      marslond 13 мая 2017, 18:40

      Молодец максималист. Наверно, только так можно добиваться успеха

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