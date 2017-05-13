Каррера: «Цель «Спартака» – набрать 72 очка»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что московский клуб, несмотря на досрочное завоевание золотых медалей РФПЛ, намерен одержать победы в двух заключительных матчах сезона.

Напомним, красно-белые за три тура до финиша обеспечили себе чемпионское звание, став сильнейшим клубом России впервые с 2001 года.

«Как удается сохранить настрой команды? Наша цель – набрать 72 очка. Нужно завершить чемпионат так, как мы проводили его весь сезон. Всегда быть первыми в таблице, всегда побеждать», – сказал Каррера.