АПЛ. «Мидлсбро» проиграл «Саутгемптону», «Суонси» обыграл «Сандерленд» и другие результаты

Во встрече 37-го тура АПЛ «Мидлсбро» в родных стенах потерпел поражение от «Саутгемптона» – 1:2. Голом и результативной передачей в составе гостей отметился Джей Родригес.
В других матчах «Сандерленд» проиграл «Суонси», а «Борнмут» одержал победу над «Бернли».
Чемпионат Англии. АПЛ. 37-й тур
Мидлсбро – Саутгемптон – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Родригес, 42; 0:2 – Редмонд, 57; 1:2 – Бэмфорд, 73.
Сандерленд – Суонси – 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Льоренте, 9; 0:2 – Ноутон, 45.
Голы: 1:0 – Станислас, 25; 1:1 – Воукс, 83; 2:1 – Кинг, 86.
Источник: Бомбардир.ру