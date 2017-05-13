АПЛ. «Мидлсбро» проиграл «Саутгемптону», «Суонси» обыграл «Сандерленд» и другие результаты

Во встрече 37-го тура АПЛ «Мидлсбро» в родных стенах потерпел поражение от «Саутгемптона» – 1:2. Голом и результативной передачей в составе гостей отметился Джей Родригес.

В других матчах «Сандерленд» проиграл «Суонси», а «Борнмут» одержал победу над «Бернли».

Чемпионат Англии. АПЛ. 37-й тур

Мидлсбро – Саутгемптон – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Родригес, 42; 0:2 – Редмонд, 57; 1:2 – Бэмфорд, 73.

Сандерленд – Суонси – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Льоренте, 9; 0:2 – Ноутон, 45.

Борнмут – Бернли – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Станислас, 25; 1:1 – Воукс, 83; 2:1 – Кинг, 86.

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