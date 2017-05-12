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  • Фернандес: «Теперь нужно бороться за то, чтобы завоевать второе место в чемпионате»

Фернандес: «Теперь нужно бороться за то, чтобы завоевать второе место в чемпионате»

12 мая 2017, 22:39
7

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился мыслями о победе над «Арсеналом» (3:0) в матче 28-го тура РФПЛ.

«Сегодня было непросто, все матчи в РФПЛ получаются тяжелыми. Прекрасно понимали, что соперник приезжает за очками, поскольку они борются за сохранение прописки в лиге. До пенальти у нас мало что получалось. Когда появились свободные зоны, стало полегче. Мы эту игру упростили, когда довели счет до 3:0. Теперь нужно бороться за то, чтобы завоевать второе место в чемпионате.

Обычно я не слежу за «Зенитом», но последний матч с «Тереком»посмотрел и порадовался. Надеялся, что будет хотя бы ничья, но грозненцы победили (0:1). Я был очень доволен. Можно ли говорить, что мы уже в Лиге чемпионов? Конечно, нет. Все матчи проходят напряженно, и нельзя сказать, что у кого-то есть преимущество из-за более легкого календаря», – сказал 26-летний бразилец с российским паспортом.

В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в 34-х матчах всех турниров за команду Виктора Гончаренко. На счету футболиста шесть голевых передач.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (7)
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zagrizlik
1494622861
Всё в ваших "руках".
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allkeeper
1494623060
Прям Капитан-очевидность)
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Mahone
1494642915
Теперь никто не помешает,2 тура-2 победы и дело сделано!!!!!!!
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Свентовитт
1494647779
Повезло спартаку)
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84aivengo
1494650151
дай Бог молодежи цска вырасти в больших мастеров....
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Аид666
1494652054
Удачи, все получится!
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directorpg
1494654008
Нужно бороться до конца!
Ответить
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