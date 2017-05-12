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    Фернандес: «Теперь нужно бороться за то, чтобы завоевать второе место в чемпионате»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился мыслями о победе над «Арсеналом» (3:0) в матче 28-го тура РФПЛ.

    «Сегодня было непросто, все матчи в РФПЛ получаются тяжелыми. Прекрасно понимали, что соперник приезжает за очками, поскольку они борются за сохранение прописки в лиге. До пенальти у нас мало что получалось. Когда появились свободные зоны, стало полегче. Мы эту игру упростили, когда довели счет до 3:0. Теперь нужно бороться за то, чтобы завоевать второе место в чемпионате.

    Обычно я не слежу за «Зенитом», но последний матч с «Тереком»посмотрел и порадовался. Надеялся, что будет хотя бы ничья, но грозненцы победили (0:1). Я был очень доволен. Можно ли говорить, что мы уже в Лиге чемпионов? Конечно, нет. Все матчи проходят напряженно, и нельзя сказать, что у кого-то есть преимущество из-за более легкого календаря», – сказал 26-летний бразилец с российским паспортом.

    В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в 34-х матчах всех турниров за команду Виктора Гончаренко. На счету футболиста шесть голевых передач.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.05.2017 22:39
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +979

      directorpg 13 мая 2017, 08:40

      Нужно бороться до конца!

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 13 мая 2017, 08:07

      Удачи, все получится!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 13 мая 2017, 07:35

      дай Бог молодежи цска вырасти в больших мастеров....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Свентовитт 13 мая 2017, 06:56

      Повезло спартаку)

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 13 мая 2017, 05:35

      Теперь никто не помешает,2 тура-2 победы и дело сделано!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 13 мая 2017, 00:04

      Прям Капитан-очевидность)

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 13 мая 2017, 00:01

      Всё в ваших "руках".

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