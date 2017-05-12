Кину не нравится уровень «МЮ» в Лиге Европы

вот уж Кин доепался до бывшего клуба)))ни тебя одного не устраивает уровень игры нынешнего МЮ,но надо принять должное,футбол изменился,менталитет тоже,клуб еще не оправился после ухода главной легенды и бати всех манков старины Ферги,а наш клуб это семья,правда сейчас у этой семьи оч плохое взаимопонимание,нет лидера на поле,ибо Руни пропустил почти весь сезон и есть еще куча нерешенных проблем,которые со временем конечно решатся,главное еще немного потерпеть и не падать духом!а критиковать всех и вся может увы каждый дурак,Кин!)
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин остался недоволен результатом ответного полуфинального матча Лиги Европы с «Сельтой», который закончился со счетом 1:1.
«Да, нужно отдать должное команде, которая выполнила задачу по выходу в финал турнира. Но уровень команды таков, что она позволила «Сельте» сохранять шансы на финал практически до свистка.
Это как раз является наглядным примером того, почему у «Юнайтед» так много ничейных результатов в этом сезоне. «МЮ» в играх с такими соперниками, как «Сельта», должен идти сразу вперед и забивать два-три мяча», – считает Кин.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» вышел в финал Лиги Европы, обыграл «Сельту» по сумме двух встреч – 1:0 на выезде и 1:1 дома.