Кину не нравится уровень «МЮ» в Лиге Европы

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин остался недоволен результатом ответного полуфинального матча Лиги Европы с «Сельтой», который закончился со счетом 1:1.

«Да, нужно отдать должное команде, которая выполнила задачу по выходу в финал турнира. Но уровень команды таков, что она позволила «Сельте» сохранять шансы на финал практически до свистка.

Это как раз является наглядным примером того, почему у «Юнайтед» так много ничейных результатов в этом сезоне. «МЮ» в играх с такими соперниками, как «Сельта», должен идти сразу вперед и забивать два-три мяча», – считает Кин.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» вышел в финал Лиги Европы, обыграл «Сельту» по сумме двух встреч – 1:0 на выезде и 1:1 дома.