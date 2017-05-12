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    Кину не нравится уровень «МЮ» в Лиге Европы

    Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин остался недоволен результатом ответного полуфинального матча Лиги Европы с «Сельтой», который закончился со счетом 1:1.

    «Да, нужно отдать должное команде, которая выполнила задачу по выходу в финал турнира. Но уровень команды таков, что она позволила «Сельте» сохранять шансы на финал практически до свистка.

    Это как раз является наглядным примером того, почему у «Юнайтед» так много ничейных результатов в этом сезоне. «МЮ» в играх с такими соперниками, как «Сельта», должен идти сразу вперед и забивать два-три мяча», – считает Кин.

    Напомним, «Манчестер Юнайтед» вышел в финал Лиги Европы, обыграл «Сельту» по сумме двух встреч – 1:0 на выезде и 1:1 дома.

    Источник: Express.co.uk

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    12.05.2017 06:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 20 мая 2017, 20:30

      вот уж Кин доепался до бывшего клуба)))ни тебя одного не устраивает уровень игры нынешнего МЮ,но надо принять должное,футбол изменился,менталитет тоже,клуб еще не оправился после ухода главной легенды и бати всех манков старины Ферги,а наш клуб это семья,правда сейчас у этой семьи оч плохое взаимопонимание,нет лидера на поле,ибо Руни пропустил почти весь сезон и есть еще куча нерешенных проблем,которые со временем конечно решатся,главное еще немного потерпеть и не падать духом!а критиковать всех и вся может увы каждый дурак,Кин!)

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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 12 мая 2017, 15:25

      нужно дождаться итоги финального матча в ЛЕ, а потом уже делать выводы и сделать состав более внушительным...ну а пока давайте наслаждаться жизнью и не обращать внимания на слова "тренера легенду" Роя Кина...

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 12 мая 2017, 09:05

      Кин слегка оторвался от реальности. "Тот" МЮ может и должен был. Сегодня это команды не так уж сильно различающиеся по классу.

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > momwig_ 12 мая 2017, 12:21

      и тем не менее во всех этих 1:1 Юнайтед должен был убивать игру, но нет, зачем-то начинали удерживать этот 1 гол, хотя всё, абсолютно ВСЁ было для того чтобы забивать 2-й, 3-й, 4-й

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > dolf666 12 мая 2017, 13:38

      Пропал "инстинкт убийцы", а раньше был.

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