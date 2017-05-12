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Федун: «Бердыев в «Спартаке»? Никогда не говори «никогда»

12 мая 2017, 00:41
7

Владелец «Спартака» Леонид Федун не стал раскрывать подробностей переговоров с главным тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым. Напомним, что специалист мог возглавить красно-белых после отставки Дмитрия Аленичева в начале сезона.

В конечном итоге Федун отказался от идеи приглашения Бердыева. Московскую команду возглавил Массимо Каррера.

– Вы можете приоткрыть завесу переговоров с Курбаном Бердыевым? Слишком много слухов на эту тему ходило, хотелось бы услышать из первых уст.

– Это остается между нами. Он не комментирует, я тоже не стану.

– К его кандидатуре уже никогда не вернетесь?

– Никогда не говори «никогда». Но, скорее всего, не вернусь.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Бердыев Курбан Федун Леонид
Комментарии (7)
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xColaz
1494539294
Даже забыл, как я негодовал, когда не удалось подписать Бердыева. Кто же знал, что оно будет к лучшему)
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Shpion23
1494539474
Всегда говори "всегда"... Иногда говори "иногда"... Везде говори "везде"...Нигде не говори "нигде"... Я готов к интервью)
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dzhanavar
1494540507
Каким же бараном надо быть,чтобы задать этот вопрос сейчас,после того,что сделал сеньор Каррера... Или козлом...
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Дядя Серёжа
1494553918
А чё Бердыев с пацанами на скамейке не сидит? Чёрный кардинал? Не зазведился ли он? Не нравится мне это.
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momwig_
1494569498
"Никогда" - может и не надо, а "Боже упаси" я на всякий случай ещё раз скажу, в прошлый раз помогло...
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Д Альбертини
1494582111
По итогу все не плохо сложилось, для всех)
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plehanov6
1494613906
Просто господин Бердыев хотел быть этаким князьком! Но где?! В "Спартаке"?! Это вам не Казань, и не Ростов, при всем уважении к упомянутым командам!
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