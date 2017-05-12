Федун: «Бердыев в «Спартаке»? Никогда не говори «никогда»

Владелец «Спартака» Леонид Федун не стал раскрывать подробностей переговоров с главным тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым. Напомним, что специалист мог возглавить красно-белых после отставки Дмитрия Аленичева в начале сезона.

В конечном итоге Федун отказался от идеи приглашения Бердыева. Московскую команду возглавил Массимо Каррера.

– Вы можете приоткрыть завесу переговоров с Курбаном Бердыевым? Слишком много слухов на эту тему ходило, хотелось бы услышать из первых уст.

– Это остается между нами. Он не комментирует, я тоже не стану.

– К его кандидатуре уже никогда не вернетесь?

– Никогда не говори «никогда». Но, скорее всего, не вернусь.