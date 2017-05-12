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    Федун: «Бердыев в «Спартаке»? Никогда не говори «никогда»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун не стал раскрывать подробностей переговоров с главным тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым. Напомним, что специалист мог возглавить красно-белых после отставки Дмитрия Аленичева в начале сезона.

    В конечном итоге Федун отказался от идеи приглашения Бердыева. Московскую команду возглавил Массимо Каррера.

    – Вы можете приоткрыть завесу переговоров с Курбаном Бердыевым? Слишком много слухов на эту тему ходило, хотелось бы услышать из первых уст.

    – Это остается между нами. Он не комментирует, я тоже не стану.

    – К его кандидатуре уже никогда не вернетесь?

    – Никогда не говори «никогда». Но, скорее всего, не вернусь.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.05.2017 00:41
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 12 мая 2017, 21:31

      Просто господин Бердыев хотел быть этаким князьком! Но где?! В "Спартаке"?! Это вам не Казань, и не Ростов, при всем уважении к упомянутым командам!

      -1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 12 мая 2017, 12:41

      По итогу все не плохо сложилось, для всех)

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 12 мая 2017, 09:11

      "Никогда" - может и не надо, а "Боже упаси" я на всякий случай ещё раз скажу, в прошлый раз помогло...

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 12 мая 2017, 04:51

      А чё Бердыев с пацанами на скамейке не сидит? Чёрный кардинал? Не зазведился ли он? Не нравится мне это.

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 12 мая 2017, 01:08

      Каким же бараном надо быть,чтобы задать этот вопрос сейчас,после того,что сделал сеньор Каррера... Или козлом...

      1
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 12 мая 2017, 00:51

      Всегда говори "всегда"... Иногда говори "иногда"... Везде говори "везде"...Нигде не говори "нигде"...
      Я готов к интервью)

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      Рейтинг: +886

      xColaz 12 мая 2017, 00:48

      Даже забыл, как я негодовал, когда не удалось подписать Бердыева. Кто же знал, что оно будет к лучшему)

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