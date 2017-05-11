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    Агент: «У Перишича есть более перспективный вариант, чем «Манчестер Юнайтед»

    Тончи Мартич, агент полузащитника «Интера» Ивана Перишича, рассказал о планах своего клиента предстоящим летом. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Перишича 60 миллионов евро.

    «Интер» летом планирует продать Перишича и Брозовича. Иваном интересовался «МЮ», но недавно я узнал, что у него есть более перспективный вариант. Возможно, что при этом «Интер» заработает чуть меньше. Зато у Перишича будет возможность что-то выиграть», – сказал Мартич.

    В нынешнем сезоне Серии А Перишич провел 33 матча, забив 10 голов и сделав шесть голевых передач.

    Источник: Football Italia

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    11.05.2017 22:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 12 мая 2017, 10:02

      Буду оригинален - ПСЖ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 12 мая 2017, 08:19

      Перишича в Реал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 12 мая 2017, 00:44

      Бавария или Челси??? Может и сити конечно

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > алекс88 12 мая 2017, 12:28

      "Возможно, что при этом «Интер» заработает чуть меньше. Зато у Перишича будет возможность что-то выиграть», – сказал Мартич."

      ага, сити так и берёт прям трофеи! Юнайтед уже 4 выиграл, с момента последнего трофея сити

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