Агент: «У Перишича есть более перспективный вариант, чем «Манчестер Юнайтед»

Тончи Мартич, агент полузащитника «Интера» Ивана Перишича, рассказал о планах своего клиента предстоящим летом. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Перишича 60 миллионов евро.

«Интер» летом планирует продать Перишича и Брозовича. Иваном интересовался «МЮ», но недавно я узнал, что у него есть более перспективный вариант. Возможно, что при этом «Интер» заработает чуть меньше. Зато у Перишича будет возможность что-то выиграть», – сказал Мартич.

В нынешнем сезоне Серии А Перишич провел 33 матча, забив 10 голов и сделав шесть голевых передач.