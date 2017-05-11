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    «Фенербахче» готов предложить 12 миллионов за Смолова

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов попал в сферу интересов «Фенербахче».

    Сообщается, что 27-летний форвард является главной целью турецкого клуба в летнее трансферное окно. «Фенербахче» готов заплатить «быкам» за игрока сборной России 12 миллионов евро.

    Напомним, что контракт Смолова с «Краснодаром» рассчитан до 2019 года. В нынешнем розыгрыше РФПЛ нападающий забил 15 голов в 18 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.05.2017 16:05
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 12 мая 2017, 00:05

      Источник: «Спорт-Экспресс» Вы доверяете этому источнику? и ещё: Источник: «Спорт-Экспресс» На Марсе есть жизнь !

      0
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 11 мая 2017, 23:12

      не надо Федя в турцию

      0
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      Рейтинг: +6909

      sochi-2013 11 мая 2017, 21:40

      "«Реал» заплатит 61 миллион евро за 16-летнего игрока."



      ««Фенербахче» готов предложить 12 миллионов за Смолова» (наш лучший нападающий)

      Чем же Россия провинилась перед футбольными богами????

      0
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      Рейтинг: +160

      виктоша 11 мая 2017, 20:31

      Не нужен нам берег турецкий.

      0
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 11 мая 2017, 19:39

      Даже не знаю. Что в нем особо хорошего, голова в пол и привет, в подыгрыше никакой, реализация так себе, скорость тоже. Пусть проявит себя в Турции - если сможет, так возьмут в топ 4. Наши в последнее время за границей продемонстрировали себя как отборные лентяи, так что хорошо что есть хоть какой-то интерес.

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      Рейтинг: +691

      retiremen > Kokmarov 11 мая 2017, 20:29

      Реализация точно хромает. Правда лучший в стране, но плохо.
      Вы хоть думаете, что пишите?

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 11 мая 2017, 18:44

      Неужто на Турцию согласится.
      Не годится.

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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 11 мая 2017, 18:43

      Не поедет.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 мая 2017, 18:17

      Да вообще ни о чем . Зачем Смолову Турция ? Если за те же ДС в ТОП в Европу - тогда было бы интересно . А так - вброс и не более того .

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      Рейтинг: +192

      LINED > dok66 11 мая 2017, 21:45

      чемпионат Турции сильнее русского, а если он уедет сразу в топ чемпионат, то будет полировать лавку, ему оно надо?

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      Рейтинг: +26774

      slavutiq70 11 мая 2017, 18:15

      Ну а что ему делать в Турции!!!!если развиваться то это Испания,Германия,Англия или Италия,все остальные не сильней нашего чемпионата,,,а если деньги то Китай

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 11 мая 2017, 18:09

      Фенербахче усиливается...

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