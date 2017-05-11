Нападающий «Краснодара» Федор Смолов попал в сферу интересов «Фенербахче».
Сообщается, что 27-летний форвард является главной целью турецкого клуба в летнее трансферное окно. «Фенербахче» готов заплатить «быкам» за игрока сборной России 12 миллионов евро.
Напомним, что контракт Смолова с «Краснодаром» рассчитан до 2019 года. В нынешнем розыгрыше РФПЛ нападающий забил 15 голов в 18 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»
««Фенербахче» готов предложить 12 миллионов за Смолова» (наш лучший нападающий)
Чем же Россия провинилась перед футбольными богами????