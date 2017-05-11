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«Фенербахче» готов предложить 12 миллионов за Смолова

11 мая 2017, 16:05
30

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов попал в сферу интересов «Фенербахче».

Сообщается, что 27-летний форвард является главной целью турецкого клуба в летнее трансферное окно. «Фенербахче» готов заплатить «быкам» за игрока сборной России 12 миллионов евро.

Напомним, что контракт Смолова с «Краснодаром» рассчитан до 2019 года. В нынешнем розыгрыше РФПЛ нападающий забил 15 голов в 18 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Трансферы Фенербахче Краснодар Смолов Федор
Комментарии (30)
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Dgad
1494508283
Смешная сумма за Федора
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Александр Домаза
1494509033
фенербахче в пролёте
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Asbjorn
1494510244
Для турков цена низкая,да и зачем ехать в турцию?там развиваться как футболист перестанет,уж лучше в условный эвертон или саутгемптон
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Garrincha58
1494511168
если сейчас не продадут за 12 то ему уже 27 и потом больше 8 никто не даст
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champion_cska
1494513167
Смолов в Турцию не поедет.
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STAFOR13
1494513498
что за бред??? если бы он захотел срубить денег и играть не в топ 4 чемпионатах, то поехал бы в Китай, летом прошлым и зимой этой, зарплату только в 15 млн евро предлагали, так что Федя думаю летом уйдёт в чемпионат топ 4, игрок он хороший, поднял себя с низов, когда никто в него не верил.
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subbotaspartak
1494517463
Неужто на Турцию согласится. Не годится.
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виктоша
1494523873
Не нужен нам берег турецкий.
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sochi-2013
1494528041
"«Реал» заплатит 61 миллион евро за 16-летнего игрока."

««Фенербахче» готов предложить 12 миллионов за Смолова» (наш лучший нападающий)
Чем же Россия провинилась перед футбольными богами????
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Алекc
1494533546
не надо Федя в турцию
Ответить
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