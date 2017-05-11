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Самодин стал лучшим футболистом ФНЛ в апреле

11 мая 2017, 11:06
3

Форвард «Енисея» Сергей Самодин был признан лучшим футболистом апреля. В прошедшем месяце он записал на свой счет голы в каждом из шести проведенных красноярцами матчей и сделал две голевые передачи. Благодаря этому «Енисей» поднялся с восьмого места на третье.

На втором месте значится футболист «Спартака-2» Денис Давыдов, который в апреле сыграл в четырех матчах, в трех из них он смог отличиться голами. На третьем месте располагается полузащитник «Динамо» Анатолий Катрич, на счету которого пять результативных передач и один гол в апреле.

Источник: ФНЛ
Россия. ФНЛ Енисей Спартак-2 Динамо Самодин Сергей Катрич Анатолий Давыдов Денис
Комментарии (3)
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xColaz
1494492454
Судня по игре Зенита, через сезон лучшим в ФНЛ будет Дзюба!
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Decorhome
1494493687
Молодец
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Чеба
1494494973
ФНЛ не интересно. Спартак, хуяк и перво место!
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