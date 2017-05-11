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    Самодин стал лучшим футболистом ФНЛ в апреле

    Форвард «Енисея» Сергей Самодин был признан лучшим футболистом апреля. В прошедшем месяце он записал на свой счет голы в каждом из шести проведенных красноярцами матчей и сделал две голевые передачи. Благодаря этому «Енисей» поднялся с восьмого места на третье.

    На втором месте значится футболист «Спартака-2» Денис Давыдов, который в апреле сыграл в четырех матчах, в трех из них он смог отличиться голами. На третьем месте располагается полузащитник «Динамо» Анатолий Катрич, на счету которого пять результативных передач и один гол в апреле.

    Источник: ФНЛ

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    11.05.2017 11:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +581

      Чеба 11 мая 2017, 12:29

      ФНЛ не интересно.
      Спартак, хуяк и перво место!

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 11 мая 2017, 12:08

      Молодец

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz 11 мая 2017, 11:47

      Судня по игре Зенита, через сезон лучшим в ФНЛ будет Дзюба!

      0
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