Навас хочет еще долго выступать за «Реал»

Вратарь «Реала» Кейлор Навас не скрывает, что не намерен покидать Мадрид. По его словам, он рассчитывает еще долгие годы выступать за этот клуб.

«Я хочу остаться в «Реале» на долгие годы. Стараюсь не слушать то, что говорят вокруг, а просто выполняю свою работу на поле. Я вижу поддержку фанатов.

Сезон? Он получился непростым для меня. Все началось со скомканной предсезонки, из-за чего было тяжело в течение года, но теперь все отлично. Я рад, что могу играть на таком высоком уровне», – сказал Навас.

В текущем сезоне 30-летний голкипер сыграл 37 матчей, в которых пропустил 47 голов. Шесть раз он оставлял свои ворота в неприкосновенности.