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    Руни не собирается покидать «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни хочет остаться в команде на следующий сезон. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на 31-летнего капитана «красных дьяволов».

    В нынешнем сезоне англичанин забил семь голов и отдал десять голевых передач в 34-х играх всех турниров. Команда Жозе Моуринью занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги после 35-ти туров. В четверг «Юнайтед» примет «Сельту» в рамках ответной встречи 1/2 финала Лиги Европы (1:0 в первом матче).

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что Хамес Родригес и Марко Ройс могут заменить Руни в команде.

    Источник: Skysports

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    10.05.2017 22:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +112

      kamaz89 11 мая 2017, 08:30

      Он и так легенда для МЮ и Англии

      0
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    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 10 мая 2017, 23:01

      Ну и зря.Ушел бы легендой,а уйдет лавочником.

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