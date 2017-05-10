Руни не собирается покидать «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни хочет остаться в команде на следующий сезон. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на 31-летнего капитана «красных дьяволов».

В нынешнем сезоне англичанин забил семь голов и отдал десять голевых передач в 34-х играх всех турниров. Команда Жозе Моуринью занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги после 35-ти туров. В четверг «Юнайтед» примет «Сельту» в рамках ответной встречи 1/2 финала Лиги Европы (1:0 в первом матче).

Ранее «Бомбардир» писал о том, что Хамес Родригес и Марко Ройс могут заменить Руни в команде.