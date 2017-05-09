Моуринью хочет заменить Руни Ройсом

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Марко Ройсу. Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью видит в 27-летнем игроке замену Уэйну Руни, который, судя по всему, переберется в Китай грядущим летом.

Сообщается, что «красные дьяволы» могут столкнуться с конкуренцией со стороны «Атлетико», наставник которого Диего Симеоне недоволен нынешним выступлением хавбека Янника Феррейра-Карраско.

В текущем сезоне Ройс провел 21 поединок, отметившись 11-ю голами и восьмью результативными передачами. Его контракт с черно-желтыми рассчитан до июня 2019 года. Стоимость немца, согласно порталу Transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.