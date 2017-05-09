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    Моуринью хочет заменить Руни Ройсом

    «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Марко Ройсу. Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью видит в 27-летнем игроке замену Уэйну Руни, который, судя по всему, переберется в Китай грядущим летом.

    Сообщается, что «красные дьяволы» могут столкнуться с конкуренцией со стороны «Атлетико», наставник которого Диего Симеоне недоволен нынешним выступлением хавбека Янника Феррейра-Карраско.

    В текущем сезоне Ройс провел 21 поединок, отметившись 11-ю голами и восьмью результативными передачами. Его контракт с черно-желтыми рассчитан до июня 2019 года. Стоимость немца, согласно порталу Transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.

    Источник: Don Balon

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    09.05.2017 14:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +571

      levon_man 9 мая 2017, 19:41

      Глупость Ройс даже в Баварию не ушел Плюс ко всему он хрустальный

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 9 мая 2017, 17:06

      Смешно.Ройс стеклянный.Он в Германии через раз играет из-за травм,в АПЛ вообще будет безвылазно в лазарете.

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