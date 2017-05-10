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    Семин: «Что бы я себе пожелал в канун 70-летия? Хочу выиграть еврокубок»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что загадает на 70-летний юбилей.

    «Что бы я себе пожелал в канун 70-летия? Как тренеру себе бы пожелал… Вот знаете – у нас с Газзаевым давнее соперничество. Валера взял Кубок УЕФА. Так вот: я тоже хочу выиграть еврокубок! Лигу Европы, например, в следующем сезоне… И это не мечты Манилова – уверен, что с «Локомотивом» ничего невозможного нет!» — сказал Семин в интервью изданию «Московский комсомолец».

    Железнодорожники оформили выход в Лигу Европы на следующий сезона благодаря победе над «Уралом» в финальном матче Кубка России (2:0).

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.05.2017 19:36
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 11 мая 2017, 17:44

      При всем уважении, но наверное уже поздно об этом думать!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 мая 2017, 10:57

      Палыч с юбилеем!!!

      0
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      Рейтинг: +160

      виктоша 11 мая 2017, 06:10

      Смогут, но если захотят. Чем Локо хуже Аякса или Лиона? Ничем. Все дело в мотивации.

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 мая 2017, 02:25

      Палыч, не обижайся и не обольщайся! Взрослый мужик, а фантазии семилетнего. Кубок страны вполне себе подарок ) Или то была шутка??? )))

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 11 мая 2017, 00:16

      а пусть сбудется...

      1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 10 мая 2017, 22:08

      Рановато с таким составом, хотя ЛЕ выиграть вполне по силам российским клубам. Это не прежний Кубок УЕФА, в котором играли вторые места топ-чемпионатов.

      0
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 10 мая 2017, 20:12

      Да нееее)) Юрий Павлович,скажите что пошутили)

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 10 мая 2017, 20:03

      состав надо чистить, и купить хороших игроков, летом думаю, будет чистка состава, Михайлика, Янбаева, Шкулетича, Портнягина, Хенти и других нужно сплавлять, не уровень Локо все

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 10 мая 2017, 20:00

      Можно и попробовать,все жизни бывает,мечты сбываются!!!!!!!!! Удачи

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 10 мая 2017, 19:40

      Желание хорошее , состав слабоват

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