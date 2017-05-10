Семин: «Что бы я себе пожелал в канун 70-летия? Хочу выиграть еврокубок»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что загадает на 70-летний юбилей.

«Что бы я себе пожелал в канун 70-летия? Как тренеру себе бы пожелал… Вот знаете – у нас с Газзаевым давнее соперничество. Валера взял Кубок УЕФА. Так вот: я тоже хочу выиграть еврокубок! Лигу Европы, например, в следующем сезоне… И это не мечты Манилова – уверен, что с «Локомотивом» ничего невозможного нет!» — сказал Семин в интервью изданию «Московский комсомолец».

Железнодорожники оформили выход в Лигу Европы на следующий сезона благодаря победе над «Уралом» в финальном матче Кубка России (2:0).