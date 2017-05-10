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  • Семин: «Что бы я себе пожелал в канун 70-летия? Хочу выиграть еврокубок»

Семин: «Что бы я себе пожелал в канун 70-летия? Хочу выиграть еврокубок»

10 мая 2017, 19:36
10

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что загадает на 70-летний юбилей.

«Что бы я себе пожелал в канун 70-летия? Как тренеру себе бы пожелал… Вот знаете – у нас с Газзаевым давнее соперничество. Валера взял Кубок УЕФА. Так вот: я тоже хочу выиграть еврокубок! Лигу Европы, например, в следующем сезоне… И это не мечты Манилова – уверен, что с «Локомотивом» ничего невозможного нет!» — сказал Семин в интервью изданию «Московский комсомолец».

Железнодорожники оформили выход в Лигу Европы на следующий сезона благодаря победе над «Уралом» в финальном матче Кубка России (2:0).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (10)
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XaXatyn
1494434418
Желание хорошее , состав слабоват
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Mahone
1494435634
Можно и попробовать,все жизни бывает,мечты сбываются!!!!!!!!! Удачи
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STAFOR13
1494435819
состав надо чистить, и купить хороших игроков, летом думаю, будет чистка состава, Михайлика, Янбаева, Шкулетича, Портнягина, Хенти и других нужно сплавлять, не уровень Локо все
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Gornostay
1494436347
Да нееее)) Юрий Павлович,скажите что пошутили)
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Супермачо
1494443293
Рановато с таким составом, хотя ЛЕ выиграть вполне по силам российским клубам. Это не прежний Кубок УЕФА, в котором играли вторые места топ-чемпионатов.
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vovan55
1494450964
а пусть сбудется...
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APchelov
1494458750
Палыч, не обижайся и не обольщайся! Взрослый мужик, а фантазии семилетнего. Кубок страны вполне себе подарок ) Или то была шутка??? )))
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виктоша
1494472222
Смогут, но если захотят. Чем Локо хуже Аякса или Лиона? Ничем. Все дело в мотивации.
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OfaZavr
1494489457
Палыч с юбилеем!!!
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Опорник84
1494513845
При всем уважении, но наверное уже поздно об этом думать!
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