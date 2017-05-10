Ивелин Попов не собирается уходить из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов признался, что очень счастлив стать чемпионом России в составе красно-белых. Болгарский футболист отметил, что не намерен в ближайшее время покидать московскую команду.

«Я очень счастлив, став чемпионом России. Только сейчас понял, что же мы сделали. Однако настоящая радость будет, когда нам вручат золотые медали.

У меня контракт со «Спартаком» до 2018 года и нет никаких признаков того, что я покину клуб. Постоянно играю в основе, если тренер захочет, то выйду в последних матчах сезона.

Следующая цель – попасть со сборной Болгарии на ЧМ-2018 в России. Такого пункта как раз не хватает в моей карьере», – сказал Попов.

В нынешнем сезоне чемпионата России Попов провел 20 матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.