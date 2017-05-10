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Ивелин Попов не собирается уходить из «Спартака»

10 мая 2017, 17:23
7

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов признался, что очень счастлив стать чемпионом России в составе красно-белых. Болгарский футболист отметил, что не намерен в ближайшее время покидать московскую команду.

«Я очень счастлив, став чемпионом России. Только сейчас понял, что же мы сделали. Однако настоящая радость будет, когда нам вручат золотые медали.

У меня контракт со «Спартаком» до 2018 года и нет никаких признаков того, что я покину клуб. Постоянно играю в основе, если тренер захочет, то выйду в последних матчах сезона.

Следующая цель – попасть со сборной Болгарии на ЧМ-2018 в России. Такого пункта как раз не хватает в моей карьере», – сказал Попов.

В нынешнем сезоне чемпионата России Попов провел 20 матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Болгария Попов Ивелин
Комментарии (7)
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Mahone
1494426954
Оставайся,доиграй контракт,а там видно будет,полезно играешь,правда не всегда стабильно
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NEON-SM
1494429357
а зачем? сейчас будет лига чемпионов, команда сыгралась более менее, чё уходить, всё нормально и сейчас
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subbotaspartak
1494430152
В Бессмертном полку я видел флаги Болгарии. Они с нами, не допета ещё эта ария.
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filosof sparty
1494433011
Ох Ивелин, если бы ты почаще играл, как с конями-цены бы тебе не было
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shinnik
1494434169
Конешннаа.. Там и не с такими Фамилиями не уходют...
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Д Альбертини
1494436081
Он вроде бы играет хорошо, самоотдача на уровне, передачи отдает, голы красивые забивает порой, но как то он не сыгран с форвардами... Хоть и не один месяц играют.
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