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    Ивелин Попов не собирается уходить из «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов признался, что очень счастлив стать чемпионом России в составе красно-белых. Болгарский футболист отметил, что не намерен в ближайшее время покидать московскую команду.

    «Я очень счастлив, став чемпионом России. Только сейчас понял, что же мы сделали. Однако настоящая радость будет, когда нам вручат золотые медали.

    У меня контракт со «Спартаком» до 2018 года и нет никаких признаков того, что я покину клуб. Постоянно играю в основе, если тренер захочет, то выйду в последних матчах сезона.

    Следующая цель – попасть со сборной Болгарии на ЧМ-2018 в России. Такого пункта как раз не хватает в моей карьере», – сказал Попов.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Попов провел 20 матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.05.2017 17:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 10 мая 2017, 20:08

      Он вроде бы играет хорошо, самоотдача на уровне, передачи отдает, голы красивые забивает порой, но как то он не сыгран с форвардами... Хоть и не один месяц играют.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 мая 2017, 19:36

      Конешннаа..
      Там и не с такими Фамилиями не уходют...

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 10 мая 2017, 19:16

      Ох Ивелин, если бы ты почаще играл, как с конями-цены бы тебе не было

      -1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 10 мая 2017, 18:29

      В Бессмертном полку я видел флаги Болгарии.
      Они с нами, не допета ещё эта ария.

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 10 мая 2017, 18:15

      а зачем? сейчас будет лига чемпионов, команда сыгралась более менее, чё уходить, всё нормально и сейчас

      -1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 10 мая 2017, 17:35

      Оставайся,доиграй контракт,а там видно будет,полезно играешь,правда не всегда стабильно

      3
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