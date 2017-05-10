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    «Виктория» Пльзень хочет приобрести форварда «Краснодара» Комличенко

    Нападающий «Краснодара» Николай Комличенко может продолжить карьеру в Чехии. Сообщается, что форвард попал в сферу интересов «Виктории» из Пльзеня.

    Напомним, что россиянин ранее уже выступал в Чехии на правах аренды за «Слован».

    «Это очень странная ситуация. Игрок доказал в Чехии, что способен приносить пользу. Причем как во внутреннем чемпионате, так и на уровне Лиге Европы. А в «Краснодаре» футболист не получил ни минуты игрового времени. При этом в декабре «Краснодар» вернул его из аренды по собственной инициативе, хотя сам нападающий планировал остаться в Европе.

    «Виктория» – лишь одна из команд, у которых есть интерес к форварду. За ситуацией вокруг игрока внимательно следят и другие чешские клубы из тех, которые будут в следующем сезоне играть в еврокубках», – рассказал источник, близкий к ситуации.

    Источник: Р-Спорт

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    10.05.2017 14:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 11 мая 2017, 15:08

      Я Шалимова имел в виду, если что...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар 11 мая 2017, 15:06

      Я вообще не пойму, зачем ему команду давали...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 11 мая 2017, 09:09

      Что скажешь, Серега, а как же твои мечты, или уже забыл???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 10 мая 2017, 23:56

      Краснодар стоит на пороге ГРАНДИОЗНОГО ШУХЕРА!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 10 мая 2017, 21:43

      Краснодару надо Леонида Слуцкого или Курбана Бердыева, но не Шалимов!

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 10 мая 2017, 15:34

      В Краснодаре сейчас вообще мутняк непонятный... (((

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