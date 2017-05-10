«Виктория» Пльзень хочет приобрести форварда «Краснодара» Комличенко

Нападающий «Краснодара» Николай Комличенко может продолжить карьеру в Чехии. Сообщается, что форвард попал в сферу интересов «Виктории» из Пльзеня.

Напомним, что россиянин ранее уже выступал в Чехии на правах аренды за «Слован».

«Это очень странная ситуация. Игрок доказал в Чехии, что способен приносить пользу. Причем как во внутреннем чемпионате, так и на уровне Лиге Европы. А в «Краснодаре» футболист не получил ни минуты игрового времени. При этом в декабре «Краснодар» вернул его из аренды по собственной инициативе, хотя сам нападающий планировал остаться в Европе.

«Виктория» – лишь одна из команд, у которых есть интерес к форварду. За ситуацией вокруг игрока внимательно следят и другие чешские клубы из тех, которые будут в следующем сезоне играть в еврокубках», – рассказал источник, близкий к ситуации.