Алейников считает, что «Спартаку» для постоянных побед нужно обрести стабильность

Бывший полузащитник сборной СССР Сергей Алейников подчеркнул, что «Спартаку» нужно обрести стабильность, тогда команда сможет постоянно бороться за самые высокие места.

В воскресенье, 7 мая, красно-белые после поражения «Зенита» от «Терека» (0:1) в матче 27-го тура РФПЛ досрочно обеспечили себе золотые медали первенства. Этот чемпионский титул стал для клуба первым за последние 16 лет.

«Скажем так, «Спартак» пришел к отправной точке, сейчас надо сделать, чтобы она не оказалась конечной. Те, кто работают с командой, знают, как работает система, они должны знать, как ее и улучшить. В «Ювентусе», после того как он был понижен в классе (прим. – в 2006 году), люди серьезно задумались, что делать. Одной из отправных точек стало строительство стадиона, одновременно шла реорганизация всей системы управления. Как мы видим, результат не заставил себя долго ждать, команда уже на протяжении пяти лет становится чемпионом, а сейчас есть возможность выиграть и шестой титул.

«Спартак» открыл новый стадион в 2014 году – отправная точка похожа, но я не знаю, насколько выстроена внутренняя система. Ведь есть пример «Интера» – это богатейший клуб, обладает большими финансовыми возможностями, но все функционирует через пень-колоду.

«Когда нет системы, деньги играют относительную роль. Мы все понимаем, мы все не ханжи, в современном мире без финансовой поддержки сложно чего-то добиться, но деньги должны стимулировать, толкать вперед. Деньги должны идти на втором месте, на первом должна быть организация», – сказал Алейников.