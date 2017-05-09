Сауль: «В матче с «Реалом» важно не сходить с ума»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес выразил мнение, что команде в ответном матче с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов не следует со старта бросаться в атаку. В первом матче «матрасники» в гостях уступили со счетом 0:3.

«В матче с «Реалом» нам не надо сходить с ума. Стоит тяжелая задача, а ее решать нужно шаг за шагом. В первую очередь нужно не пропустить. Забив в первом тайме, мы можем заставить «Реал» нервничать. В этом матче огромное значение станут играть отдельные детали», – заявил Сауль.

Напомним, ответный матч команды проведут 10 мая.