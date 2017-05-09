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    Сауль: «В матче с «Реалом» важно не сходить с ума»

    Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес выразил мнение, что команде в ответном матче с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов не следует со старта бросаться в атаку. В первом матче «матрасники» в гостях уступили со счетом 0:3.

    «В матче с «Реалом» нам не надо сходить с ума. Стоит тяжелая задача, а ее решать нужно шаг за шагом. В первую очередь нужно не пропустить. Забив в первом тайме, мы можем заставить «Реал» нервничать. В этом матче огромное значение станут играть отдельные детали», – заявил Сауль.

    Напомним, ответный матч команды проведут 10 мая.

    Источник: Marca

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    09.05.2017 09:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22

      Civen 9 мая 2017, 13:17

      надо Атлетико прыгнуть выше головы!

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 9 мая 2017, 13:01

      Да чтобы вам выиграть может как раз и надо сойти с ума..

      0
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