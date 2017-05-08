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  • Кариока завоевал чемпионский титул в один день со «Спартаком»

Кариока завоевал чемпионский титул в один день со «Спартаком»

8 мая 2017, 21:57
9

Экс-полузащитник «Спартака» Рафаэль Кариока, выступающий ныне в «Атлетико Минейро», одержал победу в Лиге Минейро – чемпионате штата Минас-Жерайс.

В финале «гало» переиграли «Крузейро» (2:1). Бывший игрок красно-белых провел на поле с первой и до последней минуты, заработав предупреждение.

Интересен тот факт, что поединок состоялся в воскресенье, 7 мая. Таким образом, 28-летний бразилец стал чемпионом в один день со своим бывшим клубом, который, благодаря вчерашнему поражению «Зенита» за три тура до завершения сезона РФПЛ обеспечил себе золотые медали.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Атлетико Минейро Кариока
Комментарии (9)
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Asbjorn
1494270082
Кариока мог заиграть в россии ,но не захотел
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Д Альбертини
1494270665
Как символично получилось)
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n1hat
1494271203
Первый раз его вижу таким счастливым)) Надеюсь вернётся в Европу, уже в топ клуб)
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SeniorMoroz91
1494271349
Рафа крут
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oyabun
1494274808
Чемпион штата?! Ну, главное, что он сам счастлив. Теплый океан, бананы, мулатки.. ))
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Кривоножка
1494276199
Кубок большой вот и рад!
Ответить
MDAR
1494276229
Удачи и больших побед. Когда играл хорошо все как обычно хвалили. Но как желтая карточка так во всем виноват. Судьба футболиста.
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Паук за ЦСКА
1494301894
Молодец,епта))))
Ответить
a_who
1494338525
Подгадал ёпта !
Ответить
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