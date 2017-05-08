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    Кариока завоевал чемпионский титул в один день со «Спартаком»

    Экс-полузащитник «Спартака» Рафаэль Кариока, выступающий ныне в «Атлетико Минейро», одержал победу в Лиге Минейро – чемпионате штата Минас-Жерайс.

    В финале «гало» переиграли «Крузейро» (2:1). Бывший игрок красно-белых провел на поле с первой и до последней минуты, заработав предупреждение.

    Интересен тот факт, что поединок состоялся в воскресенье, 7 мая. Таким образом, 28-летний бразилец стал чемпионом в один день со своим бывшим клубом, который, благодаря вчерашнему поражению «Зенита» за три тура до завершения сезона РФПЛ обеспечил себе золотые медали.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2017 21:57
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2726

      a_who 9 мая 2017, 17:02

      Подгадал ёпта !

      0
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      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА 9 мая 2017, 06:51

      Молодец,епта))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 8 мая 2017, 23:43

      Удачи и больших побед. Когда играл хорошо все как обычно хвалили. Но как желтая карточка так во всем виноват. Судьба футболиста.

      0
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      Рейтинг: +133

      Кривоножка 8 мая 2017, 23:43

      Кубок большой вот и рад!

      0
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      Рейтинг: +33417

      oyabun 8 мая 2017, 23:20

      Чемпион штата?! Ну, главное, что он сам счастлив. Теплый океан, бананы, мулатки.. ))

      0
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      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 8 мая 2017, 22:22

      Рафа крут

      0
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      Рейтинг: +260

      n1hat 8 мая 2017, 22:20

      Первый раз его вижу таким счастливым)) Надеюсь вернётся в Европу, уже в топ клуб)

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 8 мая 2017, 22:11

      Как символично получилось)

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 8 мая 2017, 22:01

      Кариока мог заиграть в россии ,но не захотел

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