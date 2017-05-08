Кариока завоевал чемпионский титул в один день со «Спартаком»

Экс-полузащитник «Спартака» Рафаэль Кариока, выступающий ныне в «Атлетико Минейро», одержал победу в Лиге Минейро – чемпионате штата Минас-Жерайс.
В финале «гало» переиграли «Крузейро» (2:1). Бывший игрок красно-белых провел на поле с первой и до последней минуты, заработав предупреждение.
Интересен тот факт, что поединок состоялся в воскресенье, 7 мая. Таким образом, 28-летний бразилец стал чемпионом в один день со своим бывшим клубом, который, благодаря вчерашнему поражению «Зенита» за три тура до завершения сезона РФПЛ обеспечил себе золотые медали.
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Источник: Бомбардир.ру