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    Семин: «Локомотиву» нужно усилить две позиции, но какие именно – секрет»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подчеркнул, что железнодорожникам необходимо приобрести двух новых футболистов. При этом специалист не стал озвучивать, какие именно позиции требуют усиления. Также он отметил, что хавбек Алексей Миранчук прибавил в нынешнем сезоне, однако 21-летнему игроку предстоит проделать еще много работы.

    «Я всегда был сторонником точечных усилений, но новички должны прийти вовремя. Если футболист пройдет адаптацию, тренировочную работу, тогда он будет полезен на протяжении всего сезона. Конечно, усиливать команду надо. Необходимо взять игроков на две позиции. Какие именно – секрет.

    Нам нельзя забывать опыт ветеранов, но и молодые должны сами пробивать себе дорогу. Многое зависит от них самих, как они выдерживают конкуренцию. А то зачастую получается, что молодые хотят играть за счет паспорта. Раз попадаешь в большую команду, то уже с первого дня должен выигрывать конкуренцию.

    Миранчук – это уже игрок сложившийся, но нужно время, чтобы он засверкал своими хорошими качествами. У него еще много работы, но он футболист интересный. Алексей прибавил – это чувствуется. В этом году он принес очень много пользы», – сказал Семин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

    Напомним, что красно-зеленые завоевали Кубок России и в следующем сезоне выступят в групповом раунде Лиги Европы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2017 20:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 10 мая 2017, 09:13

      да не секрет, все всё видят

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 мая 2017, 22:49

      Какой же это секрет? Забивать некому, и Чорлука травмирован. Вот 2 позиции! Но еще и пасовать нет специалистов! Так что сказав 2 позиции Семин слукавил! Усиливать нужно все линии, кроме вратарской! И не по одному футболисту!

      0
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 8 мая 2017, 21:23

      «Локомотиву» нужно усилить две позиции... Ага, тренера и его помощника.

      -1
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS > Leon_ARS 8 мая 2017, 22:49

      Ну, и чего минусуете, разве я не прав: Сёмин, старый, заезженный конь? Я помню, когда Романцев хотел вернутся к тренерской работе - нихрена у него не вышло. Локомотиву нужен молодой, жадный до побед тренер.

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 8 мая 2017, 20:55

      Нап и защитник

      0
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