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  • Семин: «Локомотиву» нужно усилить две позиции, но какие именно – секрет»

Семин: «Локомотиву» нужно усилить две позиции, но какие именно – секрет»

8 мая 2017, 20:25
5

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подчеркнул, что железнодорожникам необходимо приобрести двух новых футболистов. При этом специалист не стал озвучивать, какие именно позиции требуют усиления. Также он отметил, что хавбек Алексей Миранчук прибавил в нынешнем сезоне, однако 21-летнему игроку предстоит проделать еще много работы.

«Я всегда был сторонником точечных усилений, но новички должны прийти вовремя. Если футболист пройдет адаптацию, тренировочную работу, тогда он будет полезен на протяжении всего сезона. Конечно, усиливать команду надо. Необходимо взять игроков на две позиции. Какие именно – секрет.

Нам нельзя забывать опыт ветеранов, но и молодые должны сами пробивать себе дорогу. Многое зависит от них самих, как они выдерживают конкуренцию. А то зачастую получается, что молодые хотят играть за счет паспорта. Раз попадаешь в большую команду, то уже с первого дня должен выигрывать конкуренцию.

Миранчук – это уже игрок сложившийся, но нужно время, чтобы он засверкал своими хорошими качествами. У него еще много работы, но он футболист интересный. Алексей прибавил – это чувствуется. В этом году он принес очень много пользы», – сказал Семин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, что красно-зеленые завоевали Кубок России и в следующем сезоне выступят в групповом раунде Лиги Европы.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (5)
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XaXatyn
1494266138
Нап и защитник
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Leon_ARS
1494267831
«Локомотиву» нужно усилить две позиции... Ага, тренера и его помощника.
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Serjoga
1494272999
Какой же это секрет? Забивать некому, и Чорлука травмирован. Вот 2 позиции! Но еще и пасовать нет специалистов! Так что сказав 2 позиции Семин слукавил! Усиливать нужно все линии, кроме вратарской! И не по одному футболисту!
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LokoGoGo
1494396810
да не секрет, все всё видят
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