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    Конте поздравил Карреру с победой в чемпионате России

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте поздравил наставника «Спартака» Массимо Карреру с досрочным чемпионством в российской Премьер-лиге.

    Сообщается, что у итальянских специалистов состоялся разговор, в котором Конте пошутил насчет того, что Каррера оформил чемпионство раньше, чем он. Каррера поблагодарил Конте за поздравления и подчеркнул, что ждет его победы в АПЛ.

    Напомним, что Каррера ранее входил в тренерский штаб Конте в «Ювентусе» и сборной Италии.

    «Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.05.2017 01:40
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +61

      Morohir 9 мая 2017, 21:03

      Интересно было бы взглянуть на их противостояние в ЛЧ)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 8 мая 2017, 13:15

      После игры Спартак-Томь, я -бы тоже ушёл в раздевалку...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 8 мая 2017, 10:24

      Если Конте и Каррера становятся чемпионами по отдельности, вместе у них ещё тот дуэт был

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      policepnz 8 мая 2017, 09:12

      жду теперь, что Карло со своими учениками(Конте Каррера) прибухнет по-чемпионски!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 мая 2017, 08:47

      Он заслужил эти поздравления.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 8 мая 2017, 07:48

      Правильно,друг поздравил

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      simoron81 8 мая 2017, 06:53

      молодец

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      simoron81 8 мая 2017, 06:53

      vjkjltw

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 8 мая 2017, 04:02

      Спасибо Антонио, браво Массимо))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 8 мая 2017, 03:50

      Присоединяюсь к поздравлениям!!!
      Прикольно будет в след ЛЧ, встретится в одной группе со Спартаком . . .

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1423

      Parham > Аристократ Олжик 8 мая 2017, 10:50

      Это не возможно!!!
      Оба будут в первой корзине!!! Т.е. все чемпионы первой 7-ки чемпов!!!

      2
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