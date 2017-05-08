Конте поздравил Карреру с победой в чемпионате России

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поздравил наставника «Спартака» Массимо Карреру с досрочным чемпионством в российской Премьер-лиге.
Сообщается, что у итальянских специалистов состоялся разговор, в котором Конте пошутил насчет того, что Каррера оформил чемпионство раньше, чем он. Каррера поблагодарил Конте за поздравления и подчеркнул, что ждет его победы в АПЛ.
Напомним, что Каррера ранее входил в тренерский штаб Конте в «Ювентусе» и сборной Италии.
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Источник: Чемпионат.ком