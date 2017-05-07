«Ювентус» поздравил Карреру с чемпионством «Спартака»

Туринский «Ювентус» поздравил главного тренера «Спартака» Массимо Карреру с завоеванием чемпионского звания вместе с московским клубом.

«Поздравляем мистера Массимо Карреру с победой в чемпионате России вместе со «Спартаком», – говорится в заявлении итальянского клуба.

Напомним, Каррера входил в тренерский штаб «Ювентуса» с 2009 по 2014 год. «Спартак», который итальянец возглавил летом 2016 года, стал для него первым самостоятельным местом работы.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это