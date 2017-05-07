«Ювентус» поздравил Карреру с чемпионством «Спартака»

Приятно когда наших поздравляют гранды! Спартак-чемпион!
Туринский «Ювентус» поздравил главного тренера «Спартака» Массимо Карреру с завоеванием чемпионского звания вместе с московским клубом.
«Поздравляем мистера Массимо Карреру с победой в чемпионате России вместе со «Спартаком», – говорится в заявлении итальянского клуба.
Напомним, Каррера входил в тренерский штаб «Ювентуса» с 2009 по 2014 год. «Спартак», который итальянец возглавил летом 2016 года, стал для него первым самостоятельным местом работы.
Congratulazioni a Mister Massimo #Carrera, Campione di Russia con @fcsm_official! pic.twitter.com/07mkXE2AD6— JuventusFC (@juventusfc) 7 мая 2017 г.
«Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это