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«Ювентус» поздравил Карреру с чемпионством «Спартака»

7 мая 2017, 23:12
10

Туринский «Ювентус» поздравил главного тренера «Спартака» Массимо Карреру с завоеванием чемпионского звания вместе с московским клубом.

«Поздравляем мистера Массимо Карреру с победой в чемпионате России вместе со «Спартаком», – говорится в заявлении итальянского клуба.

Напомним, Каррера входил в тренерский штаб «Ювентуса» с 2009 по 2014 год. «Спартак», который итальянец возглавил летом 2016 года, стал для него первым самостоятельным местом работы.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Ювентус Каррера Массимо
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ильиных
1494188352
Юве желаю выйграть лигу чемпионов .
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Decorhome
1494188420
Приятно
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Тоторо
1494188673
Спасибо, Юве!!! В этом году ваши воспитанники будут у руля чемпионов России, Италии, Англии и Испании!!!!! Да и Лиги Чемпионов тоже!
Ответить
Juve1897
1494190183
Теперь то в благодарность за тренера болельщики Спартака уж точно будут как минимум переживать за Ювентус.
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chuvak591
1494190660
Юве надо взять лигу.... Буффон это заслуживает....
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MDAR
1494190675
Грацио бл..дь!!!!!!!!
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ВЛАДИВОСТОК
1494195666
"Старая сеньёра "..............МОЛОДЦА !!! Столько классных футболистов воспитала и тренеров..........желаю и болею за победу в Лиге Чемпионов в этом году......." ЮВЕНТУС " .......ТОЛЬКО ПОБЕДА !!!!!!!!!!!!!!!
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policepnz
1494221958
ФОРЦА ЮВЕ!!! СПАСИБО ЗА МАССИМО!!!
Ответить
roman230582
1494226225
Итальянская тренерская школа лучшая
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plehanov6
1494274776
Приятно когда наших поздравляют гранды! Спартак-чемпион!
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