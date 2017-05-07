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    «Ювентус» поздравил Карреру с чемпионством «Спартака»

    Туринский «Ювентус» поздравил главного тренера «Спартака» Массимо Карреру с завоеванием чемпионского звания вместе с московским клубом.

    «Поздравляем мистера Массимо Карреру с победой в чемпионате России вместе со «Спартаком», – говорится в заявлении итальянского клуба.

    Напомним, Каррера входил в тренерский штаб «Ювентуса» с 2009 по 2014 год. «Спартак», который итальянец возглавил летом 2016 года, стал для него первым самостоятельным местом работы.

    «Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это

    Источник: Twitter

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    07.05.2017 23:12
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 8 мая 2017, 23:19

      Приятно когда наших поздравляют гранды! Спартак-чемпион!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 8 мая 2017, 09:50

      Итальянская тренерская школа лучшая

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      policepnz 8 мая 2017, 08:39

      ФОРЦА ЮВЕ!!! СПАСИБО ЗА МАССИМО!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 8 мая 2017, 01:21

      "Старая сеньёра "..............МОЛОДЦА !!! Столько классных футболистов воспитала и тренеров..........желаю и болею за победу в Лиге Чемпионов в этом году......." ЮВЕНТУС " .......ТОЛЬКО ПОБЕДА !!!!!!!!!!!!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 7 мая 2017, 23:57

      Грацио бл..дь!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +78

      chuvak591 7 мая 2017, 23:57

      Юве надо взять лигу.... Буффон это заслуживает....

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 7 мая 2017, 23:49

      Теперь то в благодарность за тренера болельщики Спартака уж точно будут как минимум переживать за Ювентус.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +482

      Тоторо 7 мая 2017, 23:24

      Спасибо, Юве!!! В этом году ваши воспитанники будут у руля чемпионов России, Италии, Англии и Испании!!!!! Да и Лиги Чемпионов тоже!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 7 мая 2017, 23:20

      Приятно

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +295

      ильиных 7 мая 2017, 23:19

      Юве желаю выйграть лигу чемпионов .

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