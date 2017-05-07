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  • Глушаков спел «Боже, «Спартак» храни!» перед «Открытие Ареной»

Глушаков спел «Боже, «Спартак» храни!» перед «Открытие Ареной»

7 мая 2017, 21:49
17

Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков отпраздновал досрочное чемпионство московского клуба перед домашним стадионом команды «Открытие Ареной».

В частности, футболист залез забор с гитарой и прокричал «Боже, «Спартак» храни!» на фоне статуи Гладиатора.

Ранее футболист признался, что в связи с завоеванием «Спартаком» чемпионского звания он поцеловал эмблему клуба. Напомним, последний раз красно-белые выигрывали РФПЛ в 2001 году.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (17)
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Д Альбертини
1494183444
молодец КЭП))) не хило отжигает)) с заслуженной победой!) УРА!
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DZHEK_VOROBEY1987
1494183446
Грех не выпить за это. Я тоже коньячку жахнул ради такого случая.
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roma33rus
1494183971
Открыл шампанское !Спасибо КЭП! СПАРТАК -ЧЕМПИОН!!!
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Aлексей8$
1494184083
Глушак всё-таки продажный
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Тики така Спартака
1494184444
Наши поздравления спартаку!!!!! В этом сезоне они заслужили чемпионство!!!!....поддержим акцию Глушакова....выпьем за победу Миллеровский чудо-напиток!!!!
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Houston
1494184788
Денис, я тоже поддержал акцию " выпьем за спартак " Мои поздравления!!!
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Dellleone
1494184865
Раз в 16 лет и Спартак стреляет. Следующее чемпионатов не раньше 2033 года будет у них... дайте им порадоваться.
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VerSaR
1494184986
Дениска отжигает)) с победой!!!)
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ЮНик
1494184998
Вчера на этом же месте с сыном фоткался) Лучше бы Зенит вчера играл)
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Сармат Ростов
1494185032
Красава!!! Да, сегодня БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК!!! МЫ - ЧЕМПИОНЫ!!!!!
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