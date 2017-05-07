Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Глушаков спел «Боже, «Спартак» храни!» перед «Открытие Ареной»

    Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков отпраздновал досрочное чемпионство московского клуба перед домашним стадионом команды «Открытие Ареной».

    В частности, футболист залез забор с гитарой и прокричал «Боже, «Спартак» храни!» на фоне статуи Гладиатора.

    Ранее футболист признался, что в связи с завоеванием «Спартаком» чемпионского звания он поцеловал эмблему клуба. Напомним, последний раз красно-белые выигрывали РФПЛ в 2001 году.

    text

    Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

    «Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2017 21:49
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 7 мая 2017, 22:23

      Красава!!! Да, сегодня БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК!!! МЫ - ЧЕМПИОНЫ!!!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 7 мая 2017, 22:23

      Вчера на этом же месте с сыном фоткался) Лучше бы Зенит вчера играл)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      VerSaR 7 мая 2017, 22:23

      Дениска отжигает)) с победой!!!)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 7 мая 2017, 22:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Раз в 16 лет и Спартак стреляет.
      Следующее чемпионатов не раньше 2033 года будет у них... дайте им порадоваться.

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +450

      Houston 7 мая 2017, 22:19

      Денис, я тоже поддержал акцию " выпьем за спартак "
      Мои поздравления!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +130

      tuzik1 7 мая 2017, 22:14

      Наши поздравления спартаку!!!!! В этом сезоне они заслужили чемпионство!!!!....поддержим акцию Глушакова....выпьем за победу Миллеровский чудо-напиток!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Aлексей8$ 7 мая 2017, 22:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Глушак всё-таки продажный

      -7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 > Aлексей8$ 7 мая 2017, 22:09

      С чего бы? )) Он свою бывшую команду грязью не поливал, как дзюба

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > turist82 8 мая 2017, 12:41

      он вместо мяча хуи пинал на поле в последнем сезоне в Локо, и даже не скрывает этого

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      roma33rus 7 мая 2017, 22:06

      Открыл шампанское !Спасибо КЭП! СПАРТАК -ЧЕМПИОН!!!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3479

      Fancyfall > roma33rus 7 мая 2017, 22:16

      и я! чин-чин)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 7 мая 2017, 21:57

      Грех не выпить за это. Я тоже коньячку жахнул ради такого случая.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 7 мая 2017, 21:57

      молодец КЭП))) не хило отжигает)) с заслуженной победой!) УРА!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11