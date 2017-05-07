Глушаков спел «Боже, «Спартак» храни!» перед «Открытие Ареной»

Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков отпраздновал досрочное чемпионство московского клуба перед домашним стадионом команды «Открытие Ареной».

В частности, футболист залез забор с гитарой и прокричал «Боже, «Спартак» храни!» на фоне статуи Гладиатора.

Ранее футболист признался, что в связи с завоеванием «Спартаком» чемпионского звания он поцеловал эмблему клуба. Напомним, последний раз красно-белые выигрывали РФПЛ в 2001 году.

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«Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это