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    Глушаков: «Никогда не целовал спартаковский ромбик, но сегодня это сделаю. Я – чемпион!»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился эмоциями от досрочного завоевания московским клубом звания чемпиона России. Отметим, что последний раз красно-белые выигрывали РФПЛ в 2001 году.

    «Поздравляю всех болельщиков красно-белых с чемпионством. Это знаменательное событие! «Спартак» всегда в моем сердце. Никогда не целовал ромбик, но сегодня это сделаю. Я – чемпион. Посвящаю победу дяде, который недавно ушел из жизни», – сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Добавим, что для Глушакова данное чемпионство стало первым в карьере.

    «Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2017 21:29
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +3938

      Kollljan 8 мая 2017, 08:12

      В засос целуй!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 7 мая 2017, 22:46

      - и молодец, ДЕНИС, ТЫ - НАСТОЯЩИЙ, как и ВСЯ КОМАНДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...Онопко и прочие не обсуждаются!...они сделали свой выбор(

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 7 мая 2017, 22:42

      ИДИОТ!!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 мая 2017, 22:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      С ПОБЕДОЙ Капитан.

      -4
      Ответить
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 7 мая 2017, 21:52

      очко себе поцелуй)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +179

      krokodail > Axe111 7 мая 2017, 22:07

      И мне тожы.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 7 мая 2017, 21:50

      Ребятки, Спартаковцы, спасибо Вам, мы так заждались чемпионства! Все эти сложные 16 лет мы верили в ВАС, мы были с ВАМИ! Мы вместе радовались, мы вместе огорчались. СПАРТАК, та наше ВСЁ!!!

      7
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 7 мая 2017, 21:50

      Забыл ещё упомянуть мячи в ворота Цска с Зенитом.

      5
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 7 мая 2017, 21:49

      Дениска молодец,важные мячи забивал в этом сезоне,например такие как Амкару , Ростову или Рубину.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 мая 2017, 21:47

      Капитан гладиаторов! С победой нас! Мы так долго этого ждали, до сих пор аж не верится! МЫ-Чемпионы!

      3
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      Рейтинг: +8019

      nik55 7 мая 2017, 21:43

      Капитан веди команду к победам

      -2
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