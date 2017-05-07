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  • Глушаков: «Никогда не целовал спартаковский ромбик, но сегодня это сделаю. Я – чемпион!»

Глушаков: «Никогда не целовал спартаковский ромбик, но сегодня это сделаю. Я – чемпион!»

7 мая 2017, 21:29
23

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился эмоциями от досрочного завоевания московским клубом звания чемпиона России. Отметим, что последний раз красно-белые выигрывали РФПЛ в 2001 году.

«Поздравляю всех болельщиков красно-белых с чемпионством. Это знаменательное событие! «Спартак» всегда в моем сердце. Никогда не целовал ромбик, но сегодня это сделаю. Я – чемпион. Посвящаю победу дяде, который недавно ушел из жизни», – сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Добавим, что для Глушакова данное чемпионство стало первым в карьере.

«Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (23)
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алекс88
1494181871
Молодец...очень прибавил в этом сезоне и много очков принёс команде...так держать..только вперед
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svasiliy
1494182027
Поздравляю.... Сняв все вопросы о чемпионстве покажите и футбол красивый.
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Д Альбертини
1494182096
как всегда, интервью не полное, но.. Спасибо тебе Денис и всей команде, и тренерскому штабу и владельцу клуба и всем болелам Спартака, УРА! МЫ ЧЕМПИОНЫ!!!
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NEON-SM
1494182368
капитанище!!!!!!!
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nik55
1494182592
Капитан веди команду к победам
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mialkov
1494183036
Ребятки, Спартаковцы, спасибо Вам, мы так заждались чемпионства! Все эти сложные 16 лет мы верили в ВАС, мы были с ВАМИ! Мы вместе радовались, мы вместе огорчались. СПАРТАК, та наше ВСЁ!!!
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Axe111
1494183156
очко себе поцелуй)
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Диктор
1494183634
С ПОБЕДОЙ Капитан.
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Gornostay
1494186154
ИДИОТ!!!!!
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кеша_КБ
1494186395
- и молодец, ДЕНИС, ТЫ - НАСТОЯЩИЙ, как и ВСЯ КОМАНДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...Онопко и прочие не обсуждаются!...они сделали свой выбор(
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