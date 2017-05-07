Глушаков: «Никогда не целовал спартаковский ромбик, но сегодня это сделаю. Я – чемпион!»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился эмоциями от досрочного завоевания московским клубом звания чемпиона России. Отметим, что последний раз красно-белые выигрывали РФПЛ в 2001 году.

«Поздравляю всех болельщиков красно-белых с чемпионством. Это знаменательное событие! «Спартак» всегда в моем сердце. Никогда не целовал ромбик, но сегодня это сделаю. Я – чемпион. Посвящаю победу дяде, который недавно ушел из жизни», – сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Добавим, что для Глушакова данное чемпионство стало первым в карьере.

«Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это