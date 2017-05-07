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Луческу считает, что его кто-то сглазил

7 мая 2017, 21:43
38

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 27-го тура РФПЛ, в котором петербургский клуб проиграл «Тереку» (0:1). По словам румынского специалиста, за время его работы с сине-бело-голубыми его кто-то сглазил.

«Сегодня одна команда играла, а другая – мешала играть. У меня, наверное, первый год такой. Такое впечатление, что кто-то сглазил. В этом сезоне потеряли четырех ведущих игроков, были моменты, когда и судейство не на нашей стороне, на таком тяжелом поле нам было тяжело созидать… По большому счету соперник сегодня ничего не создал, кроме этого штрафного», – сказал Луческу в эфире телеканала «Наш футбол».

На данный момент «Зенит» расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 52 очка.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (38)
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Atom2020
1494182826
Луческу, давай поплачь ... сегодня можно ... вон в соседней ветке Каррера ревет ... чуть выше Федун тоже рыдает ... день сегодня такой )))
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Snerg
1494182964
всё мне больше нечего сказать.... я всё ожидал))).... но про сглаз это уже ... no comments...
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turist82
1494183294
Цыганка сглазила, к гадалке не ходи )))
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Masteralex
1494183615
тот самый момент, когда нельзя просто взять и сказать, что новый стадион - говнищще, вот и приходится тонко намекать про сглаз :)
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Казак88
1494183787
Саше Кержакову последний сезон испортил. Уебина румынская.
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Garrincha58
1494183799
так абкакакться и с тренером и со стадионом и с игрочишками могут только в Газпроме
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roma33rus
1494183852
Зенытик!))
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Freyk
1494184063
Соперник ничего не создал? А что создал «Зенит» этой весной? Ходят вокруг да около штрафной, какие-то нелепые удары в сторону углового флажка наносят, а Луческу потом с гордым видом на интервью заявляет, что его команда контролировала игру и создавала моменты.
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serega99
1494184548
Господи... Когда уже он уйдет из "Зенита"? Игроки там норм, но вот его постоянное нытье и унылая игра уже достали...
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la verdad
1494184708
Классный газон, забитый до отказа стадион, зажигательная игра команды и великий тренер. Чего ещё можно желать петербуржцам?)))) У них всё это есть :)))
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