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    Луческу считает, что его кто-то сглазил

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 27-го тура РФПЛ, в котором петербургский клуб проиграл «Тереку» (0:1). По словам румынского специалиста, за время его работы с сине-бело-голубыми его кто-то сглазил.

    «Сегодня одна команда играла, а другая – мешала играть. У меня, наверное, первый год такой. Такое впечатление, что кто-то сглазил. В этом сезоне потеряли четырех ведущих игроков, были моменты, когда и судейство не на нашей стороне, на таком тяжелом поле нам было тяжело созидать… По большому счету соперник сегодня ничего не создал, кроме этого штрафного», – сказал Луческу в эфире телеканала «Наш футбол».

    На данный момент «Зенит» расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 52 очка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2017 21:43
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 мая 2017, 07:37

      Все виноваты: "сглаз", судьи, поле, но только не тренер!

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 мая 2017, 07:34

      Кто может цыгана сглазить?!.....только другой цыган)))

      0
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 8 мая 2017, 05:41

      Иди на пенсию а то вдруг еще и проклянут

      1
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    • ...
      Рейтинг: +454

      Filllllll 8 мая 2017, 02:20

      Так и Карпин, в свое время считал, но пришёл нормальный тренер и сделал Спартак чемпионом! И Карпин и Луческу, нормальные тренеры, но КАРЕРА видать на несколько голов выше!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 7 мая 2017, 23:46

      Мемуары: Мирча Луческу или Последнее проклятие графа Дракулы!

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 7 мая 2017, 23:42

      Меня потряс Дзюба во время пропущенного гола. Ведь вернулся в оборону при стандарте, чтобы снимать верх... И стоял как столб, когда мяч забивали! Только он на повторах и привлекает внимание, а даже не те двое грозненцев, что бросились к мячу!!!

      1
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      Рейтинг: +11

      Master1972 7 мая 2017, 23:30

      Проиграл ЗЕНИТ 0-1 Тереку случайно! Но как понять, что делал тренер М.Луческу со 2 мая по 7 мая на тренировках? Ударов по воротам почти нет, а если и есть, то это не удары профессионалов, а удары из 2-го дивизиона РПФЛ....Стыдно за такую игру, да ещё дома, на новом стадионе! Х.Гарсия - просто лентяй и ленивый игрок, запорол такой момент и позволил мячу вкатиться в ворота. Шатов старался, но не имел поддержки и в итоге был удалён с поля за провал в защите! А Дюба сдал вообще, перестал бороться уже после проигрыша в Москве от Спартак 1-2....Не боец! Нет силы воли и злости спортивной! Вся команда находиться в ужасном моральном состоянии и не борется на 100% на поле, это видно при атаке и в обороне, а фланговые атаки не в почёте пока в Зените, голов мало приходит с флангов. А после отъезда Халка в Китай, вообще ударов нет по воротам! Даже хваленые бразильцы сдулись и не показывают уровень достойный великого Пеле! Жаль, что так Эрнани появился в команде, нет от него никакой пользы!

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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 7 мая 2017, 23:18

      Уходи, просто уходи

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 7 мая 2017, 23:18

      А Шахтер чемпион

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 7 мая 2017, 23:05

      Ну да, все дело в этом...

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