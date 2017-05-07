Луческу считает, что его кто-то сглазил

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 27-го тура РФПЛ, в котором петербургский клуб проиграл «Тереку» (0:1). По словам румынского специалиста, за время его работы с сине-бело-голубыми его кто-то сглазил.

«Сегодня одна команда играла, а другая – мешала играть. У меня, наверное, первый год такой. Такое впечатление, что кто-то сглазил. В этом сезоне потеряли четырех ведущих игроков, были моменты, когда и судейство не на нашей стороне, на таком тяжелом поле нам было тяжело созидать… По большому счету соперник сегодня ничего не создал, кроме этого штрафного», – сказал Луческу в эфире телеканала «Наш футбол».

На данный момент «Зенит» расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 52 очка.