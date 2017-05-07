Полузащитник «Томи» считает, что руководство команды развалило клуб

Полузащитник «Томи» Алексей Пугин критично отозвался о работе руководства томской команды. По словам футболиста, именно действия управленцев развалили клуб.

Напомним, сегодня «Томь» лишилась математических шансов на сохранение прописки в РФПЛ и в следующем сезоне будет играть в ФНЛ.

«Никто не был готов, но так получилось. В принципе, говорят, что причину надо искать в себе, я ищу, но найти не могу. Все идет от руководства, которое развалило команду. Совсем не понимаю, какой смысл был выходить в премьер-лигу, чтобы так все разрушить?.

Конечно, хотелось бы пообщаться. А как еще? Ты выполняешь свою работу, а никто к тебе никогда не подходит и ничего не говорит, только некоторые люди кормят завтраками, а конкретики никакой нет.

Единственное, в этой ситуации я очень горд и за себя, и за молодых ребят. Когда молодые ребята бьются, хочется играть и биться за них, несмотря на то, какое у нас руководство», – сказал Пугин.