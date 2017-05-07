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    Полузащитник «Томи» считает, что руководство команды развалило клуб

    Полузащитник «Томи» Алексей Пугин критично отозвался о работе руководства томской команды. По словам футболиста, именно действия управленцев развалили клуб.

    Напомним, сегодня «Томь» лишилась математических шансов на сохранение прописки в РФПЛ и в следующем сезоне будет играть в ФНЛ.

    «Никто не был готов, но так получилось. В принципе, говорят, что причину надо искать в себе, я ищу, но найти не могу. Все идет от руководства, которое развалило команду. Совсем не понимаю, какой смысл был выходить в премьер-лигу, чтобы так все разрушить?.

    Конечно, хотелось бы пообщаться. А как еще? Ты выполняешь свою работу, а никто к тебе никогда не подходит и ничего не говорит, только некоторые люди кормят завтраками, а конкретики никакой нет.

    Единственное, в этой ситуации я очень горд и за себя, и за молодых ребят. Когда молодые ребята бьются, хочется играть и биться за них, несмотря на то, какое у нас руководство», – сказал Пугин.

    Источник: ТАСС

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    07.05.2017 20:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12

      Lav571 11 мая 2017, 11:08

      Все правильно сказал.

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 7 мая 2017, 21:38

      Алексей, у вас сейчас нормальная команда. Через год вернетесь и начнете причесывать премьер-лигу !!!

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 7 мая 2017, 21:24

      Разворовали, чволочи.

      0
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      Рейтинг: +197

      proekt 7 мая 2017, 20:56

      Да, это жестко!

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