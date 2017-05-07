Семак: «Уфу» в расчет никто не берет, поэтому мы не говорим о судействе»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак после матча 27-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:2) поделился мнением о судействе в данной встрече.

«Спорный момент с пенальти? Спросите у судейства, откуда я знаю. Там столько моментов в обе стороны, которые с них нужно спрашивать. Если Жонатас выходит и хватается за голову, то что говорить о нас, о скромном клубе. Нас в расчет никто не берет, поэтому мы не говорим о судействе», – сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».

После поражения «Уфа», имеющая в активе 36 баллов, расположилась на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России.