Дубль Цакташа принес «Рубину» три очка в матче с «Уфой»

В матче 27-го тура РФПЛ «Рубин» на своем поле одержал волевую победу над «Уфой» со счетом 2:1 благодаря дублю Мийо Цакташа.

После данного успеха казанский клуб набрал 35 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Представляем вашему вниманию все забитые мячи встречи.

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