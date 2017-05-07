Радимов: «Нынешний сезон – самый сложный в моей футбольной карьере»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов подвел итоги победного матча 35-го тура Футбольной национальной лиги с «Мордовией» (3:1). Российский специалист признался, что нынешний сезон складывается для него крайне тяжело.

– Кроме смены раздевалки, капитана и диктора, что сегодня помогло выиграть?

– Мы провели не лучший матч. У нас хватало проблем. Самое главное — сегодня мы дотянули до последних минут, уже ведя в счете 3:0. Потому что сколько пропускаем на последних минутах в этом году — это и психология, и невезение.

– Сейчас в раздевалке уже почувствовали, что груз упал с плеч?

– Выиграть, конечно, хотелось, и когда-то это должно было произойти. Мы недалеко себя обезопасили от зоны вылета. Сейчас все зависит от нас. Для меня это самый сложный сезон в футболе в любом качестве. Такой психологической нагрузки я не получал.

Что-то надо было менять. Но если бы смена раздевалки действительно влияла на что-то, мы бы только это и делали. Зырянов предложил поменять капитана. Это не больше, чем шоу. Я не настолько верю в приметы. На следующий матч оставим все как есть.

– Психология имеет большое значение?

– Для нашей команды, когда столько не выигрываешь, — да. Когда наши игроки ведут в счете, в концовке их начинает трясти. Конечно, это психология, дело только в ней. Но если игроки хотят идти дальше, играть на других стадионах, они должны это преодолевать.

– Чего ждете от оставшихся встреч?

– Задача — не вылететь. С другой стороны, многим ребятам попасть в такую мясорубку — тоже интересно. И если они из нее выберутся, это будет очень хороший опыт борьбы. Одно дело — когда ты играешь, все хорошо, над тобой не довлеет груз. А другое — бороться за выживание.