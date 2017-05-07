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    Радимов: «Нынешний сезон – самый сложный в моей футбольной карьере»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов подвел итоги победного матча 35-го тура Футбольной национальной лиги с «Мордовией» (3:1). Российский специалист признался, что нынешний сезон складывается для него крайне тяжело.

    – Кроме смены раздевалки, капитана и диктора, что сегодня помогло выиграть?

    – Мы провели не лучший матч. У нас хватало проблем. Самое главное — сегодня мы дотянули до последних минут, уже ведя в счете 3:0. Потому что сколько пропускаем на последних минутах в этом году — это и психология, и невезение.

    – Сейчас в раздевалке уже почувствовали, что груз упал с плеч?

    – Выиграть, конечно, хотелось, и когда-то это должно было произойти. Мы недалеко себя обезопасили от зоны вылета. Сейчас все зависит от нас. Для меня это самый сложный сезон в футболе в любом качестве. Такой психологической нагрузки я не получал.

    Что-то надо было менять. Но если бы смена раздевалки действительно влияла на что-то, мы бы только это и делали. Зырянов предложил поменять капитана. Это не больше, чем шоу. Я не настолько верю в приметы. На следующий матч оставим все как есть.

    – Психология имеет большое значение?

    – Для нашей команды, когда столько не выигрываешь, — да. Когда наши игроки ведут в счете, в концовке их начинает трясти. Конечно, это психология, дело только в ней. Но если игроки хотят идти дальше, играть на других стадионах, они должны это преодолевать.

    – Чего ждете от оставшихся встреч?

    – Задача — не вылететь. С другой стороны, многим ребятам попасть в такую мясорубку — тоже интересно. И если они из нее выберутся, это будет очень хороший опыт борьбы. Одно дело — когда ты играешь, все хорошо, над тобой не довлеет груз. А другое — бороться за выживание.

    Источник: ФНЛ

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    07.05.2017 09:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 8 мая 2017, 23:28

      Терпеть и не здаватся!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2389

      serglider 7 мая 2017, 10:14

      Патологический позер, никчемный игрок и пустышка как тренер... Родимов - недоразумение отечественного футбола))) Вспоминаю многочисленные его интервью в форме сборной России, в духе: "Да, мы их порвем!". Затем по полу передвигалось 10 полевых инвалидов... которые бездарно проигрывали соперникам))) В поединке за Суперкубок, когда было уже все ясно это "недоразумение" выпустили на несколько минут до конца матча))) Во время празднования победы в Питере, он сидел возле кубка с такой миной будто он его выиграл в одиночку))) В своей недолгой карьере главного тренера Зенита, чудило как всегда отличился помпезным интервью перед первым отборочным раундом еврокубков, на вопрос корреспондента: Как готовитесь к матчу? Ответил в духе нам все равно с кем играть и... потерпел поражение от клуба название которого сегодня мало кто вспомнит))) Спрашивается нафига попу гармонь, в смысле зачем Зениту такое барахло как Родимов? За что бы он не брался - он обязательно это загаживал... Вот уже и Зенит-2 борется за выживание в ФНЛ...

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