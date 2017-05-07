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    Бубнов: «Судья допускал ошибки в пользу «Спартака». Но пенальти на Глушакове был»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов остался недоволен работой арбитра Алексея Сухого в матче 27-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Томью» (1:0). При этом Бубнов подчеркнул, что пенальти в ворота томской команды за фол на Денисе Глушакове был назначен правильно.

    «Что касается судейства, то пенальти в ворота «Томи» был. Молодой защитник все же снес Глушакова. Однако в целом оно мне не понравилось и я согласен с Петраковым, который был арбитром недоволен. Он допускал ошибки в пользу «Спартака». Где-то карточки не давал хозяевам, а одинаковые фолы трактовал по-разному. Петраков вполне может сказать, что это заслуга томичей, что Сухой так судил.

    Получается, если судья где-то помогал «Спартаку», то это говорит о силе «Томи» в этом конкретном матче. Я тоже удивился, какая была в этом необходимость. Суди ты как есть. Если заработал футболист желтую карточку, дай ее. Зачем подставлять самого себя, ведь играют первая и последняя команды чемпионата», – заявил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    07.05.2017 08:07
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 7 мая 2017, 16:25

      Таких пеналей можно было еще штук 50 назначить! По крайней мере с 10-к в матче ЦСКА-Спартак, но там называлось это борьбой и "судья давал играть"! Двойные стандарты! Почему итог матча зависит от того, какой судья дает играть, а какой нет? Правила есть правила! Руководитель департамента один, требования к судьям ко всем одни и те же. Так почему позволяют двойные стандарты?

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 7 мая 2017, 13:49

      глушаков подставился как жирков в матче оренбургом. такие моменты скорее на усмотрение судьи, но если там поставили, то и здесь логичнее было поставить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 7 мая 2017, 12:37

      не было, согласен

      0
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 7 мая 2017, 11:22

      Пророк Бубнов давал прогноз 4:0!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк 7 мая 2017, 10:50

      Но деньги то заплачены,как жышь быть???

      0
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 7 мая 2017, 10:45

      Глушаков Артист))) лучше спокойно пробить пенальти, чем чистый гол забить, а вдруг вратарь отразит, кстати, был у него момент 100%, где не забил)))

      0
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 7 мая 2017, 10:32

      Игра не порадовала, и 3 добытых очка не порадовали.. Неприятный осадок остался. Да, пенальти по делу, но судья много пропускал фолов и карточек, причём с обеих сторон, но со стороны Спартака всё же больше.. Томичи приятно удивили, жаль, что в межсезонье растащат всех перспективных, а то через годик-другой вполне себе приличная команда могла бы быть.
      Буду болеть за зенит против терека. Не хочу, чтобы Спартак ТАК стал чемпионом. Пусть сам себе всё заработает с Амкаром

      2
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 7 мая 2017, 10:25

      я очень сомневаюсь этот судья поставил бы такой же пенальти в ворота спартака

      0
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      Рейтинг: +160

      виктоша 7 мая 2017, 10:14

      Контакт - то был, но Глушаков мог бы и не падать, если что. Или уж падал бы сразу, а не через 2 метра. А так и судью подставил, и народ всполошил.

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 7 мая 2017, 09:47

      да пенальти подставил не томь а спартак, заиграли по другому, в первом тайме пару человек можно было и удалить, томь реально внаглую нарушала, во втором спартаку можно было пару карточек дать, но погоды бы не поменялось

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