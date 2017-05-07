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  • Бубнов: «Судья допускал ошибки в пользу «Спартака». Но пенальти на Глушакове был»

Бубнов: «Судья допускал ошибки в пользу «Спартака». Но пенальти на Глушакове был»

7 мая 2017, 08:07
16

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов остался недоволен работой арбитра Алексея Сухого в матче 27-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Томью» (1:0). При этом Бубнов подчеркнул, что пенальти в ворота томской команды за фол на Денисе Глушакове был назначен правильно.

«Что касается судейства, то пенальти в ворота «Томи» был. Молодой защитник все же снес Глушакова. Однако в целом оно мне не понравилось и я согласен с Петраковым, который был арбитром недоволен. Он допускал ошибки в пользу «Спартака». Где-то карточки не давал хозяевам, а одинаковые фолы трактовал по-разному. Петраков вполне может сказать, что это заслуга томичей, что Сухой так судил.

Получается, если судья где-то помогал «Спартаку», то это говорит о силе «Томи» в этом конкретном матче. Я тоже удивился, какая была в этом необходимость. Суди ты как есть. Если заработал футболист желтую карточку, дай ее. Зачем подставлять самого себя, ведь играют первая и последняя команды чемпионата», – заявил Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Томь Бубнов Александр Сухой Алексей
Комментарии (16)
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Томь вперёд
1494133968
Удивительно как сам Бубнов это признал...!
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батог
1494136366
В первом тайме и Томи не свистел! Когда те по "ахиллам" топтались!
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Амба Нагорск
1494136710
Хрен с ним, с пенальти. Томь главное выходит и играет
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Динияр Билялетдинов
1494139221
бубнов как обычно
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NEON-SM
1494139679
да пенальти подставил не томь а спартак, заиграли по другому, в первом тайме пару человек можно было и удалить, томь реально внаглую нарушала, во втором спартаку можно было пару карточек дать, но погоды бы не поменялось
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виктоша
1494141278
Контакт - то был, но Глушаков мог бы и не падать, если что. Или уж падал бы сразу, а не через 2 метра. А так и судью подставил, и народ всполошил.
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MURAD F. A.
1494141927
я очень сомневаюсь этот судья поставил бы такой же пенальти в ворота спартака
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docndoc
1494142357
Игра не порадовала, и 3 добытых очка не порадовали.. Неприятный осадок остался. Да, пенальти по делу, но судья много пропускал фолов и карточек, причём с обеих сторон, но со стороны Спартака всё же больше.. Томичи приятно удивили, жаль, что в межсезонье растащат всех перспективных, а то через годик-другой вполне себе приличная команда могла бы быть. Буду болеть за зенит против терека. Не хочу, чтобы Спартак ТАК стал чемпионом. Пусть сам себе всё заработает с Амкаром
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Архипелаг Гуляк
1494143442
Но деньги то заплачены,как жышь быть???
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zenit2012
1494145350
Пророк Бубнов давал прогноз 4:0!
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