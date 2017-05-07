Бубнов: «Судья допускал ошибки в пользу «Спартака». Но пенальти на Глушакове был»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов остался недоволен работой арбитра Алексея Сухого в матче 27-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Томью» (1:0). При этом Бубнов подчеркнул, что пенальти в ворота томской команды за фол на Денисе Глушакове был назначен правильно.

«Что касается судейства, то пенальти в ворота «Томи» был. Молодой защитник все же снес Глушакова. Однако в целом оно мне не понравилось и я согласен с Петраковым, который был арбитром недоволен. Он допускал ошибки в пользу «Спартака». Где-то карточки не давал хозяевам, а одинаковые фолы трактовал по-разному. Петраков вполне может сказать, что это заслуга томичей, что Сухой так судил.

Получается, если судья где-то помогал «Спартаку», то это говорит о силе «Томи» в этом конкретном матче. Я тоже удивился, какая была в этом необходимость. Суди ты как есть. Если заработал футболист желтую карточку, дай ее. Зачем подставлять самого себя, ведь играют первая и последняя команды чемпионата», – заявил Бубнов.