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    Суарес забил 83-й гол в Примере и сравнялся со Стоичковым

    «Барселона» обыграла «Вильярреал» со счетом 4:1 в матче 36-го тура чемпионата Испании.

    Нападающий хозяев Луис Суарес забил гол на 69-й минуте встречи. Мяч стал для уругвайца 83-м в 95-ти матчах Примеры. 30-летний футболист сравнялся по количеству голов с экс-форвардом каталонского клуба Христо Стоичковым. Болгарин выступал за сине-гранатовых с 1990 по 1995 и с 1996 по 1997 годы. Член списка ФИФА 100 достиг данного показателя за 175 матчей.

    Суарес перешел в «Барселону» в июле 2014 года за 81 миллион евро из «Ливерпуля».

    Источник: Twitter

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    06.05.2017 22:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +222

      Зэб 6 мая 2017, 22:44

      Машина по забиванию голов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +331

      NapaS 6 мая 2017, 22:35

      без б Луис один из лучших в мире

      1
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