Суарес забил 83-й гол в Примере и сравнялся со Стоичковым

«Барселона» обыграла «Вильярреал» со счетом 4:1 в матче 36-го тура чемпионата Испании.

Нападающий хозяев Луис Суарес забил гол на 69-й минуте встречи. Мяч стал для уругвайца 83-м в 95-ти матчах Примеры. 30-летний футболист сравнялся по количеству голов с экс-форвардом каталонского клуба Христо Стоичковым. Болгарин выступал за сине-гранатовых с 1990 по 1995 и с 1996 по 1997 годы. Член списка ФИФА 100 достиг данного показателя за 175 матчей.

Суарес перешел в «Барселону» в июле 2014 года за 81 миллион евро из «Ливерпуля».